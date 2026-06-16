Pew apoya a 10 científicos latinoamericanos

FILADELFIA, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, The Pew Charitable Trusts ha anunciado a los seleccionados para la clase 2026 del Programa de Fellows Latinoamericanos de Pew en Ciencias Biomédicas.

Estos 10 fellows de formación posdoctoral provienen de siete países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Durante los próximos dos años, recibirán financiación para llevar a cabo su investigación de vanguardia en laboratorios de los Estados Unidos. Trabajarán bajo la mentoría de científicos destacados, entre los que se encuentran exalumnos del Programa de Becarios de Pew.

"Durante 35 años, Pew ha apoyado con orgullo a científicos talentosos de Latinoamérica que desarrollan investigaciones novedosas en laboratorios de EE. UU.", dijo Donna Frisby-Greenwood, vicepresidente sénior de Pew para Filadelfia y el avance científico. "Este año, nos entusiasma apoyar a 10 nuevos fellows cuya investigación acelerará la salud mundial y continuará con este legado de investigación biomédica de alto impacto".

Aquellos fellows que elijan regresar a Latinoamérica y establecer sus propios laboratorios de investigación recibirán financiamiento adicional por parte de Pew. Casi el 70 % de los participantes del programa han seguido este camino, lo que ha contribuido a establecer una comunidad de investigación biomédica más sólida en Latinoamérica.

El grupo de este año investigará una variedad de temas relacionados a la biomedicina. Explorarán las complejidades del sistema inmune, trabajarán para comprender cómo el sueño refuerza la memoria y buscarán maneras de mejorar la prevención de enfermedades y su tratamiento, entre otros tópicos.

"A lo largo de más de tres décadas, los fellows latinoaméricanos de Pew han construido una red de científicos entre disciplinas y países", ha declarado Eva Nogales, doctora y distinguida profesora del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California en Berkeley y presidenta del comité asesor nacional del programa. "Me entusiasma recibir a este grupo de fellows excepcionalmente talentosos a esta comunidad y espero con ansias ver todo lo que lograrán como científicos durante su tiempo en el programa y después".

A continuación, se presenta la lista de los becarios latinoamericanos de Pew de la clase 2026 y sus mentores estadounidenses:

Isabel Barón-Mendoza, Ph.D.

Laboratorio de Victoria Abraira, Ph.D., académica del programa Pew en Biomedicina del año 2019

Rutgers University

Isabel Barón-Mendoza, Ph.D., explorará las bases celulares del sentido del tacto asociado con el trastorno del espectro autista.

Bernabé Battista, Ph.D.

Laboratorio de Monica Colaiácovo, Ph.D.

Harvard Medical School

Bernabé Battista, Ph.D., investigará los mecanismos moleculares que gobiernan la segregación exacta de cromosomas durante el desarrollo del óvulo y el esperma.

Julia Castro, Ph.D.

Laboratorio de Renan V.H. de Carvalho, Ph.D.

Scripps Research Institute

Julia Castro, Ph.D., examinará los mecanismos por los cuales las vacunas pueden estimular la generación de respuestas duraderas de anticuerpos, principalmente mantenida por células de plasma de vida prolongada.

Elias Barbosa da Silva-Junior, Ph.D.

Laboratorio de Arturo Casadevall, M.D., Ph.D.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Elias Barbosa da Silva-Junior, Ph.D., estudiará cómo el hongo Cryptococcus neoformans subvierte a las células huésped para propagar la infección.

Guilherme de Moraes Nobrega, Ph.D.

Laboratorio de Jean K. Lim, Ph.D.

Icahn School of Medicine at Mount Sinai

Guilherme de Moraes Nobrega, Ph.D., examinará cómo el tiempo de infección materna y las diferentes cepas del virus de la viruela símica afectan al embarazo.

Joaquin Gonzalez, Ph.D.

Laboratorios de György Buzsáki, M.D., Ph.D., y Zhe Sage Chen, Ph.D.

NYU Grossman School of Medicine

Joaquin Gonzalez, Ph.D., explorará cómo el cerebro consolida recuerdos durante el sueño.

Dr. Santiago López, Ph.D.

Laboratorio de Jennifer Doudna, Ph.D.

Innovative Genomics Institute; University of California, Berkeley

Santiago López, Ph.D., explorará el rol que el sistema inmune bacteriano cumple en detectar estrés o daño celular.

Sandra Nakandakari-Higa, Ph.D.

Laboratorio de Minsoo Kim, Ph.D.

University of Rochester Medical Center

Sandra Nakandakari-Higa, Ph.D., investigará por qué las "células de memoria T" que viven en los pulmones se agotan poco después de la infección.

Montserrat Olivares, Ph.D.

Laboratorio de Kristin Baldwin, Ph.D., académica del programa Pew en Biomedicina del año 2007

Columbia University

Montserrat Olivares, Ph.D., estudiará por qué los varones son más vulnerables que las mujeres al trastorno del espectro autista.

Laura Gonzalez Garcia, Ph.D.

Laboratorio de Andrew D.L. Nelson, Ph.D.

Boyce Thompson Institute

Laura Gonzalez Garcia, Ph.D., explorará las diferencias únicas en cómo una modificación en el ARN influencia la estabilidad y pérdida del ARNm en plantas y humanos.

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CONTACTO: Erin Davis, edavis@pewtrusts.org

FUENTE The Pew Charitable Trusts