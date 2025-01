Pictor Biotech Inc. (d.b.a. SOLARBIOTECH), GPC Bio e Eleszto Genetika anunciam unificação estratégica

NORTON, Virgínia, LA ROCHELLE, França e BUDAPESTE, Hungria, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, a SOLARBIOTECH, a GPC Bio e a Eleszto Genetika anunciaram orgulhosamente sua aquisição e unificação estratégica sob uma única propriedade.

Esta unificação cria uma potência de Biologia Sintética e Biofabricação verticalmente integrada, preparada de forma única para aproveitar o potencial revolucionário da fermentação de precisão. Ao integrar décadas de experiência, a organização unificada aproveitará a força de cada equipe para avançar com perfeição a inovação da Biologia Sintética, da idealização à produção comercial.

As aquisições reúnem mais de 100 engenheiros, cientistas e executivos experientes em biofabricação, representando um grande salto no cenário de biofabricação que evolui rapidamente. A organização unificada está totalmente equipada para oferecer aos clientes suporte incomparável e contínuo em todos os estágios da biofabricação, incluindo cepas microbianas e desenvolvimento de bioprocessos, engenharia de plantas, automação, construção, implantação e operações em larga escala. Os próximos meses envolverão mais atividades de integração para aproveitar ao máximo a força da organização.

Relevância estratégica

"Os desafios da engenharia de cepas microbianas, muitas vezes prejudicada pela propriedade intelectual restritiva e os obstáculos técnicos de bioprocessos em escala, há muito impedem o desenvolvimento mais rápido de produtos biológicos sintéticos. Ao unir essas empresas, podemos enfrentar diretamente esses desafios, transformando o cenário da biofabricação com o apoio financeiro e operacional necessário para o crescimento ", disse Alex Berlin, CEO da Pictor Biotech Inc. (d.b.a. SOLARBIOTECH).

Zsolt Popsé, CEO da GPC Bio, acrescentou: "Com quase 20 anos de experiência em design, engenharia, automação e implantação de equipamentos de biofabricação, fornecemos instalações de classe mundial para empresas biofarmacêuticas líderes como Merck, Sanofi e Millipore-Sigma, bem como grandes empresas de alimentos e bebidas como Cargill, Groupe Soufflet e Lesaffre. A integração da GPC Bio com EG e a SOLARBIOTECH nos coloca em uma posição única para mitigar riscos e acelerar o crescimento no espaço de biofabricação."

Lóránd Szabó, diretor administrativo da Eleszto Genetika Kft., declarou: "Nas últimas duas décadas, desenvolvemos centenas de cepas microbianas para a produção de produtos biofarmacêuticos, nutracêuticos e cosmecêuticos. Ao unir forças com a Solar Biotech e a GPC Bio, podemos fazer a transição eficiente de produtos da escala de laboratório para a produção comercial, superando os obstáculos típicos enfrentados por organizações não integradas."

Peter Rosholm, proprietário da EG, GPC Bio e Pictor Biotech (dba SOLARBIOTECH) enfatizou: "Estou totalmente comprometido em investir e acelerar o desenvolvimento comercial de tecnologias sustentáveis de biofabricação. Ao combinar a SOLARBIOTECH, a GPC Bio e a EG sob um único guarda-chuva, estamos posicionando nossas equipes de forma única para prosperar neste setor em rápido crescimento. Temos uma organização forte, focada no cliente e diversificada, com uma gestão muito experiente, e esse compromisso acrescenta um financiamento significativo à infraestrutura das empresas existentes."

Sobre as Empresas

A gerência executiva das três empresas continuará a atuar em suas respectivas funções de liderança. Peter Rosholm atenderá exclusivamente a organização a partir de uma capacidade de proprietário e investidor.

A SOLARBIOTECH ("SBC"), com sede em Norton, Virgínia, EUA, oferece experiência de classe mundial em fermentação de precisão microbiana e de células animais e vegetais e processamento posterior em várias escalas. Aproveitando 18 acres de infraestrutura de parque industrial no sudoeste da Virgínia, a SBC fornece consistentemente bioprocessos e produtos inovadores de biologia sintética para seus parceiros.

A GPC Bio ("GPC"), com sede em La Rochelle, França, é especializada em design, automação, controle de software, engenharia e fabricação de equipamentos de biofabricação para as indústrias biofarmacêutica, de tecnologia de alimentos e de bebidas. Por quase duas décadas, a GPC Bio forneceu sistemas de última geração para alguns dos maiores nomes em biofabricação industrial e biofarmacêutica.

A Eleszto Genetika Kft. ("EG"), com sede em Budapeste, Hungria, traz quase duas décadas de experiência em P&D para cepas microbianas industriais avançadas. O portfólio da EG inclui cepas microbianas de leveduras, bactérias e fungos filamentosos projetados para a produção de uma ampla gama de biofármacos, nutracêuticos e cosmecêuticos, apoiados por infraestrutura de ponta no coração da União Europeia.

