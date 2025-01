Pictor Biotech Inc. (d.b.a. SOLARBIOTECH), GPC Bio et Eleszto Genetika annoncent une unification stratégique

NORTON, Virginie, LA ROCHELLE, France et BUDAPEST, Hongrie, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, SOLARBIOTECH, GPC Bio et Eleszto Genetika sont fiers d'annoncer leur acquisition et leur unification stratégique sous une seule propriété.

Cette consolidation crée un hub de biologie synthétique et de biofabrication verticalement intégré, idéalement positionné pour exploiter le potentiel perturbateur de la fermentation de précision. En intégrant des décennies d'expertise, l'organisation unifiée s'appuiera sur la force de chaque équipe pour promouvoir l'innovation en biologie synthétique de l'idéation à la production commerciale.

Ces acquisitions rassemblent plus de 100 ingénieurs, scientifiques et cadres chevronnés du secteur de la biotechnologie, marquant ainsi une avancée significative dans le paysage de la biofabrication, qui évolue rapidement. L'organisation unifiée est entièrement équipée pour offrir aux clients un soutien inégalé à toutes les étapes de la bioproduction, y compris le développement de souches microbiennes et de bioprocédés, l'ingénierie des installations, l'automatisation, la construction, le déploiement et les opérations à grande échelle. Au cours des prochains mois, d'autres activités d'intégration seront menées afin de tirer pleinement parti de la force de l'organisation.

Pertinence stratégique

« Les défis de l'ingénierie des souches microbiennes, souvent entravés par une propriété intellectuelle restrictive et les obstacles techniques liés à la mise à l'échelle des bioprocédés, ont longtemps empêché le développement plus rapide de produits issus de la biologie synthétique. En unissant ces entreprises, nous pouvons relever directement ces défis et transformer le paysage de la biofabrication en apportant le soutien financier et opérationnel nécessaire à la croissance », déclare Alex Berlin, CEO de Pictor Biotech Inc. (d.b.a. SOLARBIOTECH).

Zsolt Popsé, CEO de GPC Bio, ajoute : « Avec près de 20 ans d'expérience dans la conception, l'ingénierie, l'automatisation et le déploiement d'équipements de biofabrication, nous avons fourni des installations de classe mondiale à des sociétés biopharmaceutiques de premier plan telles que Merck, Sanofi et Millipore-Sigma, ainsi qu'à des sociétés agroalimentaires majeures telles que Cargill, Groupe Soufflet et Lesaffre. L'intégration de GPC Bio avec EG et SOLARBIOTECH nous place dans une position unique pour atténuer les risques et accélérer la croissance dans le domaine de la biofabrication. »

Lóránd Szabó, directeur général d'Eleszto Genetika Kft., déclare : « Au cours des deux dernières décennies, nous avons développé des centaines de souches microbiennes pour la production de produits biopharmaceutiques, nutraceutiques et cosméceutiques. En joignant nos forces à celles de Solar Biotech et de GPC Bio, nous pouvons faire passer efficacement les produits de la phase laboratoire à la production commerciale, en surmontant les obstacles auxquels sont habituellement confrontées les organisations non intégrées ».

Peter Rosholm, propriétaire d'EG, de GPC Bio et de Pictor Biotech (dba SOLARBIOTECH), souligne : « Je m'engage pleinement à investir dans les technologies de biofabrication durables et à en accélérer le développement commercial. En réunissant SOLARBIOTECH, GPC Bio et EG sous un même toit, nous plaçons nos équipes dans une position unique pour prospérer dans ce secteur en pleine croissance. Nous disposons d'une organisation solide, axée sur le client, diversifiée et dotée d'une direction très expérimentée, et cet engagement ajoute un financement important à l'infrastructure des sociétés existantes. »

À propos des entreprises

Les cadres dirigeants des trois entreprises continueront à exercer leurs fonctions respectives. Peter Rosholm sera exclusivement au service de l'organisation en tant que propriétaire et investisseur.

SOLARBIOTECH (« SBC »), basé à Norton, Virginie, États-Unis, offre une expertise de classe mondiale dans le domaine de la fermentation microbienne, animale et végétale de précision et du traitement en aval à différentes échelles. S'appuyant sur un parc industriel de 18 acres situé dans le sud-ouest de la Virginie, SBC fournit régulièrement à ses partenaires des bioprocédés et des produits innovants dans le domaine de la biologie synthétique.

GPC Bio (« GPC »), dont le siège se trouve à La Rochelle, en France, est spécialisé dans la conception, l'automatisation, le contrôle logiciel, l'ingénierie et la fabrication d'équipements de biofabrication pour les industries biopharmaceutiques, agroalimentaires et des boissons. Depuis près de vingt ans, GPC Bio fournit des systèmes de pointe à certains des plus grands noms de la biotechnologie industrielle et de la biopharmacie.

Eleszto Genetika Kft. (« EG »), basé à Budapest, en Hongrie, apporte près de deux décennies d'expertise en R&D pour les souches microbiennes industrielles avancées. Le portefeuille d'EG comprend des souches microbiennes de levures, de bactéries et de champignons filamenteux pour la production d'une large gamme de produits biopharmaceutiques, nutraceutiques et cosméceutiques, soutenus par une infrastructure de pointe au cœur de l'Union européenne.

