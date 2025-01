Pictor Biotech Inc. (d.b.a. SOLARBIOTECH), GPC Bio und Eleszto Genetika geben strategischen Zusammenschluss bekannt

NORTON, Virginia, LA ROCHELLE, Frankreich und BUDAPEST, Ungarn, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Heute gaben SOLARBIOTECH, GPC Bio und Eleszto Genetika stolz ihre strategische Vereinigung und Übernahme durch einen einzigen Eigentümer bekannt.

Durch diese Konsolidierung entsteht ein vertikal integriertes Powerhouse für synthetische Biologie und Biomanufaktur, das einzigartig positioniert ist, um das bahnbrechende Potenzial der Präzisionsfermentation zu nutzen. Durch die Integration jahrzehntelanger Erfahrung wird die vereinte Organisation die Stärken der einzelnen Teams nutzen, um Innovationen in der synthetischen Biologie nahtlos von der Idee bis zur kommerziellen Produktion voranzutreiben.

Die Akquisitionen bringen mehr als 100 Ingenieure, Wissenschaftler und erfahrene Biotech-Führungskräfte zusammen und markieren einen bedeutenden Sprung nach vorn in der sich schnell entwickelnden Bioproduktionslandschaft. Die einheitliche Organisation ist bestens gerüstet, um Kunden in allen Phasen der Bioproduktion, einschließlich der Entwicklung von mikrobiellen Stämmen und Bioprozessen, dem Anlagenbau, der Automatisierung, dem Bau, der Bereitstellung und dem Betrieb im großen Maßstab, beispiellos und nahtlos zu unterstützen. In den kommenden Monaten werden wir weitere Integrationsmaßnahmen durchführen, um die Stärken der Organisation voll auszuschöpfen.

Strategische Relevanz

„Die Herausforderungen bei der Entwicklung mikrobieller Stämme, die oft durch restriktive geistige Eigentumsrechte und die technischen Hürden bei der Skalierung von Bioprozessen behindert werden, haben lange Zeit die schnellere Entwicklung von Produkten der synthetischen Biologie verhindert. Durch den Zusammenschluss dieser Unternehmen können wir diese Herausforderungen direkt angehen und die Bioproduktionslandschaft mit der für das Wachstum notwendigen finanziellen und operativen Unterstützung umgestalten", sagte Alex Berlin, CEO von Pictor Biotech Inc. (handelnd unter SOLARBIOTECH).

Zsolt Popsé, CEO von GPC Bio, fügte hinzu: „Mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion, Automatisierung und dem Einsatz von Anlagen für die Bioproduktion haben wir Anlagen von Weltklasse für führende biopharmazeutische Unternehmen wie Merck, Sanofi und Millipore-Sigma sowie für große Lebensmittel- und Getränkeunternehmen wie Cargill, Groupe Soufflet und Lesaffre geliefert. Die Integration von GPC Bio mit EG und SOLARBIOTECH versetzt uns in eine einzigartige Position, um das Risiko zu mindern und das Wachstum im Bereich der Bioproduktion zu beschleunigen."

Lóránd Szabó, Geschäftsführer der Eleszto Genetika Kft. erklärte: „In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir Hunderte von mikrobiellen Stämmen für die Produktion von Biopharmazeutika, Nutraceuticals und Cosmeceuticals entwickelt. Durch den Zusammenschluss mit Solar Biotech und GPC Bio können wir Produkte effizient vom Labormaßstab in die kommerzielle Produktion überführen und so die typischen Hürden überwinden, mit denen nicht integrierte Unternehmen konfrontiert sind."

Peter Rosholm, Eigentümer von EG, GPC Bio und Pictor Biotech (handelnd unter SOLARBIOTECH), betonte: „Ich bin fest entschlossen, in die kommerzielle Entwicklung nachhaltiger Bioproduktionstechnologien zu investieren und diese zu beschleunigen. Durch den Zusammenschluss von SOLARBIOTECH, GPC Bio und EG unter einem Dach sind unsere Teams einzigartig positioniert, um in diesem schnell wachsenden Sektor erfolgreich zu sein. Wir verfügen über ein starkes, kundenorientiertes und vielfältiges Unternehmen mit einem sehr erfahrenen Management, und dieses Engagement ergänzt die Infrastruktur der bestehenden Unternehmen in erheblichem Umfang."

Informationen zu den Unternehmen

Die Geschäftsleitung der drei Unternehmen wird weiterhin in ihren jeweiligen Führungspositionen tätig sein. Peter Rosholm wird der Organisation ausschließlich als Eigentümer und Investor zur Verfügung stehen.

SOLARBIOTECH („SBC") mit Sitz in Norton, VA, USA, bietet erstklassiges Fachwissen auf dem Gebiet der Präzisionsfermentation von mikrobiellen, tierischen und pflanzlichen Zellen und der nachgeschalteten Verarbeitung in verschiedenen Größenordnungen. SBC nutzt die Infrastruktur eines 18 Acres großen Industrieparks im Südwesten Virginias und liefert seinen Partnern kontinuierlich innovative Bioprozesse und Produkte im Bereich der synthetischen Biologie.

GPC Bio („GPC") mit Sitz in La Rochelle, Frankreich, ist spezialisiert auf die Entwicklung, Automatisierung, Softwaresteuerung, Konstruktion und Herstellung von Bioproduktionsanlagen für die Biopharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Seit fast zwei Jahrzehnten liefert GPC Bio modernste Systeme an einige der größten Namen in der industriellen Biotechnologie und Biopharma.

Eleszto Genetika Kft. („EG") mit Sitz in Budapest, Ungarn, verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher mikrobieller Stämme für die Industrie. Das Portfolio von EG umfasst mikrobielle Stämme von gentechnisch veränderten Hefen, Bakterien und Fadenpilzen für die Herstellung einer breiten Palette von Biopharmazeutika, Nutraceuticals und Cosmeceuticals, unterstützt durch eine hochmoderne Infrastruktur im Herzen der Europäischen Union.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: