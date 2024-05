PIF e WTA assinam parceria plurianual para acelerar o crescimento do tênis feminino em todo o mundo

Em um momento histórico para o tênis feminino, a PIF será a primeira parceira de nomeação do WTA Rankings

A PIF e a WTA também trabalharão juntas para aprimorar e desenvolver iniciativas para apoiar jogadores de todos os níveis

NOVA IORQUE, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Fundo de Investimento Público (PIF) e a WTA revelaram hoje uma parceria plurianual que apoiará a ambição compartilhada de desenvolver o tênis profissional feminino e inspirar mais mulheres e meninas ao redor do mundo para começar o jogo. A parceria também irá melhorar e desenvolver iniciativas que apoiam intervenientes a todos os níveis.

Como Parceiro Global da WTA, a PIF se tornará a primeira parceira de nomeação do WTA Rankings, a mais alta classificação oficial para tenistas profissionais femininas. O PIF WTA Rankings acompanhará as jornadas dos jogadores, e a PIF trabalhará com a WTA para celebrar e apoiar o progresso dos jogadores e suas histórias únicas e inspiradoras.

Além disso, como parte do seu compromisso de inspirar a juventude, a PIF trabalhará com a WTA para expandir as iniciativas existentes e desenvolver novas oportunidades para os jovens jogadores, proporcionando um impulso significativo à próxima geração de estrelas do jogo.

Em fevereiro de 2024, a PIF anunciou sua parceria com a ATP e tornou-se parceira oficial de nomeação do PIF ATP Rankings. A PIF tornou-se agora o único parceiro global tanto no WTA como no ATP Tours. A PIF também fez parceria com torneios combinados WTA 1000 e ATP Masters 1000 em Indian Wells, Miami e Madrid, além dos eventos WTA 1000 e ATP 500 de Pequim.

A nova parceria entre a WTA e a PIF segue o recente anúncio de que as finais da WTA, que encerram a temporada, serão realizadas em Riad durante os próximos três anos, começando em 2024, e contando com os oito melhores jogadores de simples e duplas na corrida para o WTA. Finais.

A parceria WTA aumenta o crescente portfólio de patrocínios do PIF, que se concentra no investimento em pessoas, iniciativas e parcerias; e abraça os quatro pilares estratégicos da marca: inclusão, sustentabilidade, juventude e tecnologia. Esta parceria está alinhada com inúmeras outras iniciativas do PIF que se concentram nas mulheres no desporto.

Marina Storti, CEO da WTA Ventures, disse: "Temos o prazer de receber a PIF como parceira global da WTA e nossa primeira parceira oficial de nomeação do WTA Rankings. Juntos, esperamos compartilhar a jornada de nossos talentosos jogadores ao longo da temporada, à medida que continuamos a desenvolver o esporte, criando mais fãs de tênis e inspirando mais jovens a praticar o esporte".

Mohamed AlSayyad, chefe de marca corporativa da PIF, disse: "Por meio de nossa parceria com a WTA, a PIF continuará a ser um catalisador para o crescimento do esporte feminino. Esperamos trabalhar com a WTA para aumentar a participação e inspirar a próxima geração de talentos. Apoiada nos quatro pilares estratégicos de patrocínio da PIF, esta parceria alinha-se com a nossa ambição de elevar o jogo e trazer um crescimento positivo ao desporto em todo o mundo."

O programa de patrocínios do PIF revela novo potencial, investindo em pessoas, iniciativas e parcerias que geram impacto positivo no cenário global. O PIF é um catalisador para a transformação global, elevando e melhorando o desporto para jogadores, adeptos, torneios e partes interessadas a todos os níveis.

Sobre as classificações PIF WTA

Os rankings PIF WTA são baseados em um sistema cumulativo de 52 semanas, com a classificação do jogador determinada pelos resultados em um máximo de 18 torneios para simples e 12 para duplas. Os pontos são concedidos com base no nível do torneio e na progressão do jogador rodada a rodada naquele torneio. Desde a introdução do ranking de computadores em 3 de novembro de 1975, apenas 29 mulheres subiram ao topo do ranking de solteiros para se tornarem o número 1 do mundo. Apenas 15 mulheres ocuparam a distinção como número 1 do mundo de simples no final do ano, com 26 mulheres como número 1 do final do ano em duplas.

Sobre a WTA

Fundada por Billie Jean King em 1973 com base no princípio da igualdade de oportunidades, a WTA (Associação de Ténis Feminino) é líder mundial no desporto profissional feminino. A WTA é uma das organizações desportivas mais reconhecidas e de alto perfil do mundo, composta por mais de 1.600 jogadores representando mais de 80 nações, todos competindo para ganhar pontos no ranking WTA e títulos de torneios de prestígio. O Hologic WTA Tour é composto por mais de 70 eventos e quatro Grand Slams, abrangendo 30 países e regiões em seis continentes, com uma audiência global de mil milhões. Mais informações sobre o WTA podem ser encontradas em wtatennis.com.

WTA Ventures é o braço comercial da WTA, criada em março de 2023 como parte da parceria estratégica da WTA com a CVC Capital Partners. O objetivo é aproveitar o forte legado que a WTA estabeleceu nos últimos 50 anos, elevando ainda mais o perfil do tênis feminino e acelerando o crescimento comercial em benefício dos fãs, jogadores, torneios e todas as partes interessadas no esporte.

Sobre o PIF

O Fundo de Investimento Público (PIF) é um dos maiores e mais impactantes fundos soberanos do mundo. Desde 2015, quando o conselho foi reconstituído e a supervisão transferida para o Conselho de Assuntos Económicos e de Desenvolvimento, o conselho de administração do PIF é presidido por Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Primeiro-Ministro, Presidente do Conselho de Desenvolvimento Económico e Assuntos e Presidente do Fundo de Investimento Público. O PIF desempenha um papel de liderança no avanço da transformação e diversificação econômica da Arábia Saudita, bem como contribui para moldar o futuro da economia global. Desde 2017, o PIF estabeleceu mais de 90 empresas. A PIF está a construir uma carteira diversificada ao entrar em oportunidades de investimento atractivas e de longo prazo em 13 sectores estratégicos na Arábia Saudita e a nível mundial. www.pif.gov.sa

