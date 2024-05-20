صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة استراتيجية مع رابطة محترفات التنس لتعزيز نمو رياضة تنس السيدات عالمياً

• صندوق الاستثمارات العامة أول شريك ستحمل تصنيفات رابطة محترفات التنس اسمه في تاريخها

• سيعمل صندوق الاستثمارات العامة ورابطة محترفات التنس معاً لتعزيز وتنمية رياضة التنس عالمياً مع تمكين اللاعبات على كل المستويات

نيويورك, 20 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) ورابطة محترفات التنس (WTA) اليوم، توقيع شراكة استراتيجية تمتد لعدة أعوام، تهدف إلى تحقيق طموحهما المشترك بتعزيز نمو رياضة التنس لصالح اللاعبات المحترفات عالمياً، وتحفيز المزيد من الفتيات حول العالم على ممارستها، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تدعم لاعبات التنس على مختلف المستويات.

PIF and WTA sign multi-year partnership to accelerate the growth of women's tennis globally PIF and WTA sign multi-year partnership to accelerate the growth of women's tennis globally WTA Logo

وبموجب هذه الشراكة الدولية، سيصبح الصندوق أول "شريك تسمية" في تاريخ الشراكات مع رابطة محترفات التنس، التي سيحمل تصنيفها الرسمي لأفضل لاعبات التنس في العالم اسم الصندوق، وسيسهم الصندوق مع رابطة محترفات التنس في تعزيز متابعة مسيرة اللاعبات والاحتفاء بهن ودعم تطورهن، والترويج لقصصهن الملهمة والفريدة.

وسيعمل الصندوق ضمن التزامه بدعم وتحفيز الشباب، وبالشراكة مع رابطة محترفات التنس، على إتاحة وتوفير المزيد من الفرص للاعبين الشباب، بما يشكل دفعة قوية للجيل المقبل من نجمات التنس.

وأطلق الصندوق في فبراير الماضي شراكة مماثلة مع رابطة محترفي التنس (ATP)، ليحمل بموجبها التصنيف الرسمي للرابطة اسم الصندوق باعتباره الشريك الرسمي لها. وأصبح صندوق الاستثمارات العامة من خلال الشراكة الجديدة الشريك العالمي الوحيد الذي يقدم الرعاية لدورات الرابطتين في نفس الوقت، بالإضافة إلى مشاركته في البطولات المشتركة بين الرابطتين والتي تقام حول العالم في إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين.

وتأتي الشراكة الجديدة بعد الإعلان مؤخراً عن استضافة الرياض للبطولة الختامية لموسم تصنيفات رابطة محترفات التنس على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستضم أفضل ثماني لاعبات تصنيفاً في بطولات الفردي والزوجي.

وتضاف الشراكة مع رابطة محترفات التنس إلى جهود الرعاية الأوسع لصندوق الاستثمارات العامة، وتتماشي مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية والتي تركز على الاستثمار في الأفراد والمبادرات والشراكات التي تتبنى الركائز الأربعة الاستراتيجية للصندوق: الشمولية والاستدامة والشباب والتكنولوجيا، كما تنسجم الشراكة الجديدة مع العديد من المبادرات الأخرى التي أطلقها الصندوق، والتي تركّز على تعزيز دور المرأة في عالم الرياضة.

وبهذه المناسبة قالت مارينا ستورتي، المدير التنفيذي لرابطة محترفات التنس: "يسعدنا أن نرحب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك عالمي لرابطة محترفات التنس. سيحمل التصنيف الرسمي للرابطة اسم الصندوق باعتباره شريك التسمية الأول للرابطة. كما نتطلع إلى تعزيز التواصل حول مسيرة اللاعبات وتقدمهن على مدار الموسم، بينما نواصل الارتقاء برياضة التنس، وتعزيز قاعدتها الشعبية وتحفيز المزيد من الشباب حول العالم على ممارستها."

ومن جانبه قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره كمحفز وداعم لنمو الرياضات النسائية من خلال شراكته مع رابطة محترفات التنس، ونتطلع إلى العمل مع الرابطة لتعزيز المشاركة وإلهام الجيل القادم من المواهب. وتتماشى الشراكة الإستراتيجية مع الركائز الأربع الاستراتيجية للصندوق وتسهم في النمو الإيجابي للرياضة حول العالم."

ويطلق برنامج الرعايات الخاص بصندوق الاستثمارات العامة الكثير من القدرات عبر الاستثمار في الأفراد والمبادرات والشراكات التي تحقق تأثيراً إيجابياً على الساحة العالمية، ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحفيز التحول على مستوى العالم من خلال رفع مستوى الرياضة وتعزيزها، لصالح اللاعبين والمشجعين والبطولات وسائر أصحاب المصلحة على جميع المستويات.

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