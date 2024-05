Le PIF et la WTA signent un partenariat pluriannuel pour accélérer la croissance du tennis féminin à l'échelle mondiale

Dans un moment historique pour le tennis féminin, le PIF sera le tout premier partenaire d'appellation du classement WTA

Le PIF et l'ATA travailleront également ensemble pour améliorer et développer des initiatives visant à soutenir les joueurs à tous les niveaux

NEW YORK, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le Fonds d'investissement public (PIF) et la WTA ont dévoilé aujourd'hui un partenariat pluriannuel qui soutiendra leur ambition commune de faire croître le tennis professionnel féminin et d'inciter davantage de femmes et de filles du monde entier à s'y lancer. Le partenariat permettra également d'améliorer et de développer des initiatives qui soutiennent les joueurs à tous les niveaux.

En tant que partenaire mondial de la WTA, le PIF deviendra le tout premier partenaire d'appellation des classements WTA, les classements officiels les plus élevés pour les joueuses de tennis professionnelles. Les classements PIF WTA suivront les parcours des joueurs, et PIF travaillera avec la WTA pour célébrer et soutenir les progrès des joueurs et leurs histoires uniques et inspirantes.

En outre, dans le cadre de son engagement à inspirer les jeunes, le PIF travaillera avec la WTA pour élargir les initiatives existantes et développer de nouvelles opportunités pour les jeunes joueurs, donnant ainsi un coup de pouce significatif à la prochaine génération de stars du jeu.

En février 2024, le PIF a annoncé son partenariat avec l'ATP et est devenu le partenaire officiel du classement PIF ATP. PIF est désormais le seul partenaire mondial des circuits WTA et ATP. Le PIF s'est également associé aux tournois combinés WTA 1000 et ATP Masters 1000 à Indian Wells, Miami et Madrid, en plus des événements WTA 1000 et ATP 500 de Pékin.

Le nouveau partenariat entre l'ATA et le PIF fait suite à l'annonce récente selon laquelle les finales WTA de fin de saison seront organisées à Riyad pour les trois prochaines années, à partir de 2024, et mettront en vedette les huit meilleurs joueurs en simple et équipes en double dans la course aux finales WTA.

Le partenariat avec l'ATA s'ajoute au portefeuille de parrainage croissant du PIF, qui se concentre sur l'investissement dans les personnes, les initiatives et les partenariats, et adopte les quatre piliers stratégiques de la marque : l'inclusivité, la durabilité, la jeunesse et la technologie. Ce partenariat s'aligne sur de nombreuses autres initiatives du PIF qui se concentrent sur les femmes dans le sport.

Marina Storti, PDG de WTA Ventures, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir le PIF en tant que partenaire mondial de l'WTA et notre tout premier partenaire officiel du classement WTA. Ensemble, nous sommes impatients de partager le parcours de nos joueurs talentueux tout au long de la saison, alors que nous continuons à développer le sport, à créer plus de fans de tennis et à inspirer plus de jeunes à se lancer dans le sport."

Mohamed AlSayyad, responsable de la marque PIF, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec WTA, le PIF continuera d'être un catalyseur de la croissance du sport féminin. Nous sommes impatients de travailler avec l'ATA pour accroître la participation et inspirer la prochaine génération de talents. Soutenu par les quatre piliers stratégiques de parrainage du PIF, ce partenariat s'aligne sur notre ambition d'améliorer le jeu et d'apporter une croissance positive au sport dans le monde entier."

Le programme de parrainage du PIF découvre un nouveau potentiel, en investissant dans les personnes, les initiatives et les partenariats qui ont un impact positif sur la scène mondiale. Le PIF est un catalyseur de transformation à l'échelle mondiale, qui élève et améliore le sport pour les joueurs, les fans, les tournois et les parties prenantes à tous les niveaux.

À propos du classement PIF WTA

Les classements PIF WTA sont basés sur un système cumulatif de 52 semaines, le classement d'un joueur étant déterminé par les résultats à un maximum de 18 tournois en simple et 12 en double. Les points sont attribués en fonction du niveau du tournoi et de la progression d'un joueur dans ce tournoi. Depuis l'introduction du classement des femmes par ordinateur le 3 novembre 1975, seules 29 d'entre elles ont gravi les échelons du classement des célibataires pour devenir World No. 1. Seules 15 d'entre elles ont été classées World No. 1 en fin d'année en tant que célibataires, avec 26 femmes en double en fin d'année.

À propos de la WTA

Fondée par Billie Jean King en 1973 sur le principe de l'égalité des chances, la WTA (Women's Tennis Association) est le leader mondial du sport professionnel féminin. La WTA est l'une des organisations sportives les plus reconnaissables et les plus en vue au monde, composée de plus de 1 600 joueurs représentant plus de 80 pays, qui s'affrontent pour gagner des points au classement de la WTA et des titres prestigieux dans les tournois. Le Hologic WTA Tour est composé de plus de 70 événements et de quatre Grand Chelem, couvrant 30 pays et régions sur six continents avec un public mondial d'un milliard. De plus amples informations sur la WTA sont disponibles sur wtatennis.com.

WTA Ventures est la branche commerciale de la WTA, créée en mars 2023 dans le cadre du partenariat stratégique de la WTA avec CVC Capital Partners. Il vise à s'appuyer sur le solide héritage que la WTA a établi au cours des 50 dernières années en améliorant davantage le profil du tennis féminin et en accélérant la croissance commerciale au profit des fans, des joueurs, des tournois et de toutes les parties prenantes du sport.

À propos du PIF

Le Fonds d'investissement public (PIF) est l'un des fonds souverains les plus importants et les plus influents au monde. Depuis 2015, date à laquelle le conseil d'administration a été reconstitué et la supervision transférée au Conseil des affaires économiques et du développement, le conseil d'administration du PIF est présidé par Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, le Premier ministre, le président du Conseil des affaires économiques et du développement et le président du Fonds d'investissement public. Le PIF joue un rôle de premier plan dans l'avancement de la transformation et de la diversification économiques de l'Arabie saoudite, tout en contribuant à façonner l'avenir de l'économie mondiale. Depuis 2017, PIF a créé plus de 90 entreprises. Le PIF construit un portefeuille diversifié en saisissant des opportunités d'investissement attrayantes et à long terme dans 13 secteurs stratégiques en Arabie saoudite et dans le monde. www.pif.gov.sa