Plataforma de Software de Metrologia 3D Tudo-em-um DefinSight

HANGZHOU, China, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- DefinSight é uma plataforma de software 3D de metrologia tudo-em-um projetada para usar todo o potencial da tecnologia 3D de última geração da Scantech. Com seu algoritmo inteligente de otimização de dados e recursos de computação em tempo real, a DefinSight revoluciona a digitalização e a inspeção 3D, oferecendo precisão e eficiência sem precedentes.

A plataforma apresenta uma interface recém-projetada que aprimora a experiência do usuário por meio de alta compatibilidade e processamento de dados eficiente. Isso permite uma captura e análise de dados 3D mais rápida, precisa e altamente detalhada. Ao equilibrar recursos poderosos com um design amigável, a DefinSight é a solução ideal para iniciantes e profissionais que buscam ferramentas avançadas de metrologia 3D.

Simples e fácil

A DefinSight foi criada para facilitar seu trabalho. Com uma interface simples e ícones intuitivos, você pode navegar em seu fluxo de trabalho com facilidade.

Suas principais etapas são combinadas com guias de início rápido para guiá-lo pelos novos fluxos de trabalho.

O sistema reconhece de forma inteligente quando está em pé e ajusta o tamanho da fonte das guias de acordo. Ele permite que veja as guias à distância enquanto executa suas tarefas. Com suas grandes áreas operacionais, as operações se tornam imersivas e envolventes.

Tudo o que Precisa

Projetada para trabalhar em completa sinergia com a linha completa de scanners 3D industriais da Scantech, a DefinSight oferece soluções 3D eficientes e poderosas.

Permite que os usuários digitalizem, processem e analisem dados em 3D em uma interface integrada, evitando a necessidade de alternar entre diferentes softwares.

Graças ao seu sistema integrado de gerenciamento de dados, permite um fluxo uniforme, processamento eficiente e armazenamento de dados.

Projetada para fácil uso

O design orientado ao usuário da DefinSight a torna altamente fácil de usar para iniciantes, ao mesmo tempo em que atende às necessidades avançadas dos profissionais. Seja você um novato ou um usuário experiente, achará a plataforma fácil de usar, eficiente e inteligente.

Aproveite ao máximo a digitalização 3D

Graças ao seu conjunto de ferramentas versátil e completo, a DefinSight tem uma alta capacidade de digitalização e medição 3D. Suporta início instantâneo e permite digitalização 3D suave e rápida. Com o controle do botão mágico, os usuários podem realizar tarefas diárias de medição com um único toque.

Sobre a Scantech

Scantech é uma fornecedora global de soluções 3D abrangentes. Somos especializados em P&D, produção e vendas de scanners 3D e sistemas 3D e possuímos uma longa história de desenvolvimento de hardware e software. Oferecemos duas categorias principais de produtos: scanners 3D industriais de alta precisão e scanners 3D profissionais e econômicos, incluindo scanners 3D portáteis, scanners 3D de rastreamento, sistemas 3D automatizados industriais e scanners 3D coloridos profissionais.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2492254/be385a8d7f4129e66b9c5d791bee1cbc.mp4

FONTE SCANTECH