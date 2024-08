DefinSight, la plateforme logicielle de métrologie 3D tout-en-un

HANGZHOU, Chine, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- DefinSight est une plateforme logicielle de métrologie 3D tout-en-un conçue pour utiliser tout le potentiel de la technologie 3D de Scantech. Grâce à son algorithme intelligent d'optimisation des données et à ses capacités de calcul en temps réel, DefinSight révolutionne la numérisation et l'inspection 3D en offrant une précision et une efficacité sans précédent.

La plateforme est dotée d'une interface nouvellement conçue qui améliore l'expérience de l'utilisateur grâce à une grande compatibilité et à un traitement efficace des données. Cela permet une capture et une analyse des données 3D plus rapides, plus précises et plus détaillées. En équilibrant des fonctions puissantes avec un design convivial, DefinSight est la solution idéale pour les débutants et les professionnels à la recherche d'outils de métrologie 3D avancés.

Intuitif et fluide

DefinSight est conçu pour faciliter votre travail. Grâce à une interface simple et à des icônes intuitives, vous pouvez naviguer facilement dans votre flux de travail.

Ses étapes clés sont associées à des guides de démarrage rapide pour vous accompagner dans les nouveaux workflows.

Le système reconnaît intelligemment si vous êtes debout et adapte la taille des caractères des guides en conséquence. Il vous permet de voir les guides à distance tout en effectuant vos tâches. Grâce à ses vastes zones d'exploitation, les opérations deviennent immersives et engageantes.

Tout-en-un

Conçu pour fonctionner en synergie avec la gamme complète de scanners 3D industriels de Scantech, DefinSight offre des solutions 3D efficaces et puissantes.

Il permet aux utilisateurs de numériser en 3D, de traiter et d'analyser les données dans une interface intégrée, ce qui leur évite de devoir passer d'un logiciel à l'autre.

Grâce à son système intégré de gestion des données, il permet une circulation fluide, un traitement efficace et le stockage des données.

Conçu pour une utilisation facile

La conception orientée vers l'utilisateur de DefinSight le rend très facile à utiliser pour les débutants tout en répondant aux besoins avancés des professionnels. Que vous soyez novice ou expérimenté, vous trouverez la plateforme facile à utiliser, efficace et intelligente.

Tirer le meilleur parti de la numérisation 3D

Grâce à son ensemble d'outils polyvalents et complets, DefinSight dispose d'une grande capacité de numérisation et de mesure 3D. Il permet un démarrage instantané et une numérisation 3D rapide et fluide. Grâce à la commande par bouton magique, les utilisateurs peuvent effectuer des mesures quotidiennes d'un simple clic.

À propos de Scantech

Scantech est un fournisseur mondial de solutions 3D complètes. Nous sommes spécialisés dans la R&D, la production et la vente de scanners 3D et de systèmes 3D, et nous nous targuons d'une longue expérience dans le développement de matériel et de logiciels. Nous proposons deux catégories principales de produits : des scanners 3D industriels de haute précision et des scanners 3D professionnels abordables, y compris des scanners 3D portables, des scanners 3D de suivi, des systèmes 3D industriels automatisés et des scanners 3D couleur professionnels.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2492254/be385a8d7f4129e66b9c5d791bee1cbc.mp4