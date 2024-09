Polyplastics lança LCP balanceado em biomassa para reduzir as emissões de CO2 e melhorar o conteúdo renovável

TÓQUIO, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., líder global em plásticos de engenharia, anunciou o lançamento do LAPEROS (R) bG-LCP, uma solução sustentável baseada em materiais derivados de biomassa (abordagem de balanço de massa) que reduz as emissões de CO2 e melhora a proporção de conteúdo renovável. A introdução expande a iniciativa DURACIRCLE (R) da empresa, que já inclui o DURACON (R) bG-POM.

Image: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202408084780/_prw_PI2fl_9XgcMXh4.png

O LAPEROS(R) bG-LCP, com comercialização prevista para a primavera de 2025, é fabricado como produtos convencionais e exibe as mesmas propriedades químicas e físicas. A Polyplastics planeja expandir esta nova solução para todos os tipos de LAPEROS (R) LCP. A abordagem do balanço de massa combina matérias-primas derivadas de biomassa com matérias-primas derivadas de recursos fósseis. Ao combiná-los em processos de fabricação de resina, uma parte do produto resultante pode ser considerada derivada de biomassa, de acordo com o volume de entrada de matéria-prima de biomassa.

Essa opção sustentável elimina a necessidade de produzir produtos derivados de biomassa e derivados de recursos fósseis separadamente. Os usuários também não precisam reavaliar o desempenho e a qualidade de cada grau separado. Assim, a abordagem ajuda efetivamente a alcançar mais rapidamente a neutralidade de carbono e uma economia circular.

O LAPEROS (R) LCP oferece características de parede fina e alta fluidez, juntamente com resistência ao calor superior e forte desempenho mecânico. Ele também possui maior resistência por unidade de área em espessuras reduzidas, além de um baixo coeficiente de expansão linear próximo ao do metal. Ele é usado em muitos conectores de precisão ultrapequenos e outras partes de dispositivos de TI de ponta que estão se tornando cada vez mais compactos, incluindo tablets e smartphones.

DURACIRCLE (R) é uma iniciativa que engloba o uso de matéria-prima renovável, bem como operações de reciclagem e recomposição de resina com o objetivo de gerar maior desempenho e valor. Isso inclui produtos balanceados em biomassa, como LAPEROS (R) bG-LCP e DURACON (R) bG-POM, expandindo o uso de fontes recicladas pós-consumo (PCR), reciclagem química e o desenvolvimento de tecnologia de matéria-prima que reutiliza as emissões de CO2.

Visite também:https://www.polyplastics-global.com/en/approach/29.html

Sobre a Polyplastics:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408084780-O1-7fN93l14.pdf

DURACON (R), LAPEROS (R) e DURACIRCLE (R) são marcas comerciais da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

