寶理塑料推出生物質平衡型LCP

可減少二氧化碳排放並提高可再生成分

東京2024年9月12日 /美通社/ -- 工程塑料領域的全球領導者寶理塑料株式會社宣布推出LAPEROS (R) bG-LCP，這是一種基於生物質衍生材料（質量平衡法）的可持續解決方案，可減少二氧化碳排放並提高可再生成分比例。該產品的推出擴大了公司的DURACIRCLE (R)計劃，該計劃已包括DURACON (R) 奪鋼 (R) bG-POM。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202408084780/_prw_PI2fl_9XgcMXh4.png

LAPEROS (R) bG-LCP計劃於2025年春季實現商業化，其生產工藝與傳統產品相同，並具有相同的化學和物理性質。寶理塑料計劃將這種新解決方案推廣到所有等級的LAPEROS (R) LCP。質量平衡法把生物質中提取的原材料與從化石資源中提取的原材料相結合。根據生物質原料的投入量，將它們結合到樹脂生產工藝中，所生產出的產品中有一部分可被視為生物質衍生產品。

這種可持續的選擇方案使用戶無需分別生產生物質衍生產品和化石資源衍生產品。用戶也無需對每個等級的性能和質量進行重新評估。因此，這種方法可有效幫助更快地實現碳中和及循環經濟。

LAPEROS (R) LCP具有薄壁和高流動性等特點，同時還具有卓越的耐熱性和強大的機械性能。在厚度減小的情況下，它還具有較高的單位面積強度，以及接近金屬的低線性膨脹系數。在平板電腦和智能手機等日益小型化的尖端IT設備中，它被用於許多超小型精密連接器和其他部件。

DURACIRCLE (R)計劃旨在利用可再生原料以及樹脂回收和再復合操作，生成更高性能和價值的材料。這包括生物質平衡產品如LAPEROS (R) bG-LCP和DURACON (R) 奪鋼 (R) bG-POM、擴大使用消費後回收(PCR)來源的使用、化學回收以及開發二氧化碳排放再利用的原材料技術。

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關於寶理塑料：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408084780-O1-7fN93l14.pdf

DURACON (R) 奪鋼 (R)、LAPEROS (R)和DURACIRCLE (R)是寶理塑料株式會社在日本以及其他國家的商標。

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.