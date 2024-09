Polyplastics lance le Biomass Balanced LCP pour réduire les émissions de CO2 et améliorer le contenu renouvelable

TOKYO, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Polyplastics, leader mondial des plastiques techniques, a annoncé le lancement de LAPEROS® bG-LCP, une solution durable basée sur des matériaux dérivés de la biomasse (approche du bilan de masse) qui réduit les émissions de CO2 et améliore le ratio de contenu renouvelable. Cette introduction élargit l'initiative DURACIRCLE® de la société, qui comprend déjà DURACON® bG-POM.

Photo : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202408084780/_prw_PI2fl_9XgcMXh4.png

LAPEROS® bG-LCP, dont la commercialisation est prévue pour le printemps 2025, est fabriqué comme les produits conventionnels et présente les mêmes propriétés chimiques et physiques. Polyplastics prévoit d'étendre cette nouvelle solution à tous les grades de LAPEROS® LCP. L'approche du bilan de masse associe les matières premières issues de la biomasse à celles issues des ressources fossiles. En les combinant dans les processus de fabrication des résines, une partie du produit résultant peut être considérée comme dérivée de la biomasse, en fonction de la proportion utilisée de matières premières issues de la biomasse.

Cette option durable élimine la nécessité de produire séparément des produits dérivés de la biomasse et des produits dérivés de ressources fossiles. Les utilisateurs n'ont pas non plus besoin de réévaluer les performances et la qualité pour chaque catégorie distincte. Ainsi, l'approche contribue efficacement à atteindre plus rapidement la neutralité carbone et l'économie circulaire.

Le LAPEROS® LCP offre des caractéristiques de paroi fine et de grande fluidité, ainsi qu'une résistance à la chaleur supérieure et de solides performances mécaniques. Il possède également une plus grande résistance par unité de surface à des épaisseurs réduites, ainsi qu'un faible coefficient de dilatation linéaire proche de celui du métal. Il est utilisé dans de nombreux connecteurs de précision ultra-petits et autres pièces d'appareils informatiques de pointe de plus en plus compacts, notamment les tablettes et les smartphones.

DURACIRCLE® est une initiative qui englobe l'utilisation de matières premières renouvelables ainsi que le recyclage de la résine et les opérations de recomposition visant à générer des performances et une valeur plus élevées. Cela inclut des produits équilibrés en biomasse tels que LAPEROS® bG-LCP et DURACON® bG-POM, l'élargissement de l'utilisation de sources recyclées après consommation (PCR), le recyclage chimique et le développement d'une technologie des matières premières qui réutilise les émissions de CO2.

Pour plus d'informations, visitez le site : https://www.polyplastics-global.com/en/approach/29.html

A propos de Polyplastics : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408084780-O1-7fN93l14.pdf

DURACON®), LAPEROS® et DURACIRCLE® sont des marques déposées de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.