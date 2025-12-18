Polyplastics expande a linha LAPEROS(R) LCP para atender à demanda do setor de produtos eletrônicos

TÓQUIO, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., uma empresa líder global em termoplásticos para engenharia, expandiu sua linha de produtos de polímeros de cristal líquido (LCP) LAPEROS(R) com o lançamento dos novos materiais das séries LH e TF, que atendem à crescente demanda do mercado eletrônico por maior desempenho e miniaturização.

Essas novas classes da série LCP irão acelerar a expansão para uma gama mais ampla de aplicações e o desenvolvimento de produtos de última geração, por meio de duas abordagens distintas: versatilidade para atender a diferentes necessidades de design e alta fluidez.

Imagem: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202512080546/_prw_PI1fl_gl8iU5B4.png

-Série LH

A série LH apresenta um desempenho muito equilibrado, combinando fluidez, propriedades mecânicas e resistência térmica. A adaptabilidade dos materiais permite que eles se ajustem a uma ampla variedade de designs de produtos, tornando-os adequados para várias aplicações de componentes eletrônicos.

-Série TF

A série TF foi desenvolvida para oferecer fluidez excepcional, proporcionando uma melhor moldagem de geometrias complexas encontradas em smartphones e em componentes eletrônicos de precisão. Além de maximizar a fluidez, a série TF também apresenta excelentes propriedades mecânicas e uma janela de moldagem flexível, fornecendo materiais que favorecem a miniaturização e a integração de alta densidade em dispositivos eletrônicos.

A Polyplastics está tirando proveito dos métodos de informática aplicada a materiais que utilizam IA e análise de dados para otimizar o desenvolvimento de materiais. Ao analisar grandes volumes de dados sobre materiais acumulados ao longo de muitos anos, a empresa obtém propriedades ideais, o que permite ciclos de desenvolvimento mais curtos e projetos altamente precisos.

Produzido no Japão e na região de Taiwan, o LAPEROS(R) LCP possui capacidade de produção anual de 20.000 toneladas e detém 34% de participação no mercado global (segundo o relatório Fuji Keizai 2025). Há muito tempo, este material de alto desempenho tem contribuído para o avanço no setor de componentes eletrônicos.

As excelentes propriedades do LAPEROS(R) LCP, incluindo sua resistência mecânica, resistência térmica e coeficiente de expansão térmica linear, estão estimulando sua adoção em aplicações de transmissão de alta velocidade de última geração, como conectores ultrafinos de precisão para smartphones e tablets.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. é líder global no desenvolvimento e na produção de termoplásticos para engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC e LFT, com a maior participação no mercado global de POM, LCP e COC. Com mais de 60 anos de experiência, a empresa conta com uma sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas, capaz de criar soluções inovadoras para um mercado mundial altamente dinâmico.

LAPEROS(R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

