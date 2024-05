Polyplastics lança o DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 - Novo grau de PPS preenchido com vidro com resistência aprimorada ao choque térmico

TÓQUIO, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., fornecedora líder global de termoplásticos de engenharia, anunciou o lançamento de uma classe de sulfeto de polifenileno (PPS) de próxima geração que apresenta resistência ao choque térmico significativamente melhorada e pode ser facilmente reciclado durante a reciclagem pós-consumo (PCR) sem triagem. O DURAFIDE (R) PPS 1140HS6, um grau com 40% de preenchimento de vidro, atende aos requisitos para moldagem de inserção de metais, especialmente barramentos para veículos elétricos (xEVs).

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202405080452/_prw_PI1fl_3yW1CLNH.png

O DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 pode ser facilmente coletado sem ser separado de outros componentes do PPS durante a reciclagem. A Polyplastics empregou uma técnica de design de material para garantir resistência ao choque térmico, minimizando a tensão residual durante a moldagem e homogeneizando a expansão linear para mitigar o estresse interno. Como resultado, a resistência ao choque térmico foi aprimorada, mantendo, ao mesmo tempo, as propriedades mecânicas e outras propriedades essenciais.

O DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 elimina imperfeições de moldagem e melhora o desempenho, sem a necessidade de modificadores de impacto em aplicações de barramento xEV. Os componentes xEV moldados por inserção conduzem correntes de alta tensão em várias peças elétricas e seus formatos complexos os tornam suscetíveis a rachaduras. Geralmente, são constituídos por um metal condutor de energia elétrica e resina PPS que funciona como um revestimento para isolamento. Este problema de fissuração é causado por aquecimento e resfriamento repetidos e por subsequentes mudanças rápidas de temperatura. Este é um problema significativo, que leva à falha de isolamento, especialmente nas partes críticas dos xEVs que conduzem correntes de alta tensão.

A solução típica é adicionar modificadores de impacto ao PPS. Ainda assim, esta abordagem tem desvantagens, tais como uma redução na resistência do material e a tendência para o surgimento de gases e depósitos de molde durante a moldagem. Além disso, os materiais que contêm modificadores de impacto são incompatíveis com a tendência crescente de reciclagem de materiais.

A resina DURAFIDE (R) PPS 1140HS6, recentemente desenvolvida, oferece melhor fluidez durante a moldagem por injeção do que os materiais padrão. Isso a torna a escolha ideal para moldar produtos de paredes finas e grandes.

*DURAFIDE (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

Visite também: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/27.html

Sobre a Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405080452-O1-1V9qk3QD.pdf

FONTE Polyplastics Co., Ltd.