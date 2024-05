Polyplastics lance DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 -- un nouveau grade de PPS chargé de verre avec une meilleure résistance aux chocs thermiques

TOKYO, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co, Ltd, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de thermoplastiques techniques, a annoncé le lancement d'un grade de sulfure de polyphénylène (PPS) de nouvelle génération qui présente une résistance aux chocs thermiques nettement améliorée et peut être facilement recyclé dans le cadre du recyclage post-consommation (PCR) sans tri. Le DURAFIDE (R) PPS 1140HS6, un grade chargé de verre à 40 %, répond aux exigences du moulage d'inserts métalliques, en particulier les barres omnibus pour les véhicules électriques (xEV).

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202405080452/_prw_PI1fl_3yW1CLNH.png

Le DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 peut être facilement collecté sans être séparé des autres composants PPS lors du recyclage. Polyplastics a utilisé une technique de conception des matériaux pour garantir la résistance aux chocs thermiques en minimisant la déformation résiduelle pendant le moulage et en homogénéisant l'expansion linéaire pour atténuer les contraintes internes. En conséquence, la résistance aux chocs thermiques a été améliorée tout en conservant les propriétés mécaniques et d'autres propriétés essentielles.

Le DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 élimine les imperfections de moulage et améliore les performances sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des modificateurs d'impact dans les applications de barres omnibus xEV. Les composants xEV moulés par insertion conduisent des courants de haute tension dans diverses pièces électriques et leurs formes complexes les rendent susceptibles de se fissurer. Ils sont généralement constitués d'un métal qui conduit l'énergie électrique et d'une résine PPS qui sert de revêtement pour l'isolation. Ce problème de fissuration est causé par les chauffages et refroidissements répétés et les changements de température rapides qui s'ensuivent. Il s'agit d'un problème important, qui entraîne une défaillance de l'isolation, en particulier dans les parties critiques des xEV qui conduisent des courants à haute tension.

La solution habituelle consiste à ajouter des modificateurs d'impact au PPS. Cette approche présente toutefois des inconvénients, tels qu'une réduction de la résistance du matériau et la tendance à l'apparition de gaz et de dépôts de moulage pendant le moulage. En outre, les matériaux contenant des modificateurs d'impact sont incompatibles avec la tendance croissante au recyclage des matériaux.

La nouvelle résine DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 offre une meilleure fluidité lors du moulage par injection que les matériaux standard. Elle constitue donc un choix idéal pour le moulage de produits à parois minces et de produits de grande taille.

*DURAFIDE (R) est une marque commerciale de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

Veuillez également visiter : https://www.polyplastics-global.com/en/approach/27.html