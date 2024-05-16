寶理塑料推出新型玻璃填充PPS等級DURAFIDE (R) PPS 1140HS6，具有更高的抗熱衝擊性

東京2024年5月16日 /美通社/ -- 全球領先的工程熱塑性塑料供應商寶理塑料株式會社(Polyplastics Co., Ltd.)宣佈推出了新一代聚苯硫醚(PPS)等級。該等級顯著提升了抗熱衝擊性，且在消費後回收(PCR)過程中無需分類即可輕鬆回收。DURAFIDE (R) PPS 1140HS6的玻璃填充率為40%，可滿足金屬嵌件成型，特別是電動汽車(xEV)母線的要求。

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DURAFIDE (R) PPS 1140HS6易於收集，在回收過程中無需與其他PPS組件分離。寶理塑料採用的材料設計技術，通過最大限度地減少成型過程中的殘餘應變和均勻線性膨脹來減輕內應力，從而確保抗熱衝擊性。因此，該材料在保持機械性能和其他基本性能的同時，還顯著提高了抗熱震性。

在xEV母線應用中，DURAFIDE (R) PPS 1140HS6無需使用抗衝擊改性劑即可消除成型缺陷並提高性能。嵌入式模塑xEV組件在各種電氣部件中傳導高壓電流，其複雜的形狀使其很容易開裂。它們通常由導電金屬和用作絕緣塗層的PPS樹脂組成。這種開裂問題是由反覆加熱和冷卻以及隨之而來的快速溫度變化造成的。這一重大問題會導致絕緣失效，尤其是在xEV的關鍵組件中，因為這些組件會傳導高壓電流。

常見的解決方案是向PPS中添加抗衝擊改性劑。然而，這種方法也有其局限性，例如會降低材料的強度，並且在成型過程中容易產生氣體和模具沉積物。更重要的是，含有抗衝擊改性劑的材料與當前日益盛行的材料回收趨勢相悖。

與標準材料相比，新開發的DURAFIDE (R) PPS 1140HS6樹脂在注塑成型過程中具有更好的流動性。這使其成為薄壁和大型產品成型的理想選擇。

*DURAFIDE (R)是寶理塑料株式會社在日本和其他國家的商標。

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SOURCE Polyplastics Co., Ltd.