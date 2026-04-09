PRAGMATIC PLAY LLEVA LOS SLOTS AL CASINO EN VIVO CON GATES OF OLYMPUS ROULETTE

GIBRALTAR, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pragmatic Play, uno de los principales proveedores de contenido para el sector del iGaming, ha lanzado su icónica propiedad intelectual Gates of Olympus al mundo del casino en vivo, donde fusiona la ruleta clásica con la acción electrizante de los slots para ofrecer un programa de juegos digno de los dioses.

En Gates of Olympus Roulette, un escenario de fantasía épica cobra vida gracias a unos efectos de sonido impactantes, unos gráficos espectaculares y unos presentadores de estilo griego, con una ruleta recubierta de mármol en el centro de un estudio inspirado en un templo.

Con cada giro de la ruleta, el Número de Bonificación seleccionado al azar y hasta siete Números de la Suerte con multiplicadores de 50x y 250x pueden aumentar las ganancias de las apuestas directas.

El Super Booster aumenta aún más las posibilidades de ganar. Al aumentar el Número de Bonificación y una selección aleatoria de multiplicadores del Número de la Suerte entre 2x y 10x, esta función puede generar ganancias de hasta 2500x en el juego base y de hasta 10.000x en la ronda de bonificación.

Si sale el Número de Bonificación, un trueno anuncia el inicio del juego de bonificación Gates of Olympus, donde Zeus preside una cuadrícula gigante de slots de 6x5. Durante la ronda, que comienza con 15 giros, se otorgan premios cuando aparecen entre 8 y 12 o más símbolos iguales en cualquier posición de los carretes. Se pueden obtener multiplicadores de hasta 500x de forma aleatoria en cualquier giro o caída, y se otorgan cinco giros adicionales cuando aparecen tres o más símbolos scatter juntos.

Luego del éxito duradero de Sweet Bonanza CandyLand, que introdujo la icónica tragamonedas Sweet Bonanza al público de los casinos en vivo, Gates of Olympus Roulette destaca la capacidad de Pragmatic Play para transformar marcas de slots reconocidos a nivel mundial en atractivas experiencias transversales.

El lanzamiento de Gates of Olympus Roulette se suma a los recientes éxitos Money Time y Mega Roulette 3000 en el aclamado catálogo de programa de juegos de Pragmatic Play.

Sharon McHugh, directora de Relaciones Públicas de Pragmatic Play, afirmó: "Gates of Olympus Roulette es una valiosa incorporación a nuestro catálogo, que sitúa a una de nuestras propiedades intelectuales más célebres en el centro de atención del casino en vivo.

El juego transporta a los jugadores al reino de Zeus, rodeado de imponentes columnas que se alzan contra un cielo nocturno impresionante y, en ocasiones, tormentoso. Desde este diseño épico del estudio hasta la fusión dinámica de la ruleta y los slots, el programa de juegos refleja el compromiso de Pragmatic Play con la creación de experiencias excepcionales."

Notas para los editores

Acerca de Pragmatic Play

Pragmatic Play es un proveedor líder de software multiproducto para el sector del iGaming y cuenta con licencia y está regulado por organismos reguladores del sector, como la Comisión del Juego de Gran Bretaña (GCGB), el Comisionado del Juego de Gibraltar (GGC) y la Autoridad del Juego de Malta (MGA).

Su galardonado catálogo de slots, casino en vivo, bingo, deportes virtuales, apuestas deportivas y más está disponible mediante una única integración de API en todos los principales mercados, idiomas y monedas regulados.

Con sede en Gibraltar, Pragmatic Play es propiedad de un grupo privado de inversionistas liderado por Veridian (Gibraltar) Limited.

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FUENTE Pragmatic Play