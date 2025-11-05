Praxis Tech se asocia con Stake para mejorar el rendimiento de los pagos globales

LIMASOL, Chipre, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, la plataforma líder en coordinación de pagos para la industria del iGaming, ha anunciado hoy su asociación con Stake, líder mundial en entretenimiento online e iGaming. La asociación aúna la presencia internacional de Stake y la tecnología de coordinación de Praxis para ofrecer experiencias de pago más rápidas y fiables a los jugadores de todo el mundo. La colaboración respalda las operaciones de Stake en varios continentes, garantizando transacciones rápidas, conformes y localizadas para su creciente base de jugadores globales.

A medida que Stake acelera su expansión mercado por mercado en regiones clave, su estrategia de crecimiento depende de una infraestructura de pago flexible que se adapte a las preferencias locales y a los requisitos normativos. Al aprovechar las rápidas integraciones de PSP y las capacidades de coordinación centradas en los juegos de azar en línea, Praxis permite a Stake escalar estratégicamente y mejorar el rendimiento de las aprobaciones en los mercados globales. Con el respaldo de una sólida red de asociaciones con PSP, Praxis garantiza que cada integración e interacción refleje los más altos estándares de profesionalidad y excelencia, lo que permite a Stake expandirse con confianza y eficiencia.

«Stake es una potencia del sector que opera a un ritmo que pocos pueden igualar», afirmó Amit Klatchko, cofundador y director de Praxis Tech. «En Praxis, nos enorgullece apoyar a marcas de iGaming líderes en el mundo, como Stake, para que alcancen la excelencia en los pagos a escala global. Esta asociación refleja nuestro compromiso compartido con la innovación, la agilidad y la oferta de experiencias de pago localizadas y sin fricciones que mejoran la experiencia del jugador».

«En Stake nos centramos en expandirnos a nivel mundial, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad y la confianza de nuestros jugadores», destacó Brais Pena, director de estrategia de Easygo. «A través de nuestra asociación con Praxis, estamos reforzando nuestras operaciones de pago para ofrecer transacciones rápidas, flexibles y seguras en todas las regiones».

Esta asociación refuerza el liderazgo de Praxis en la coordinación de pagos para iGaming, ya que su tecnología permite constantemente a las marcas de primer nivel lograr ganancias cuantificables en las tasas de aprobación y la eficiencia operativa. Con la incorporación de Stake a su cartera, Praxis refuerza aún más su posición como socio de confianza para los principales operadores de iGaming que buscan coordinar los pagos con inteligencia, agilidad y rendimiento.

Acerca de Praxis Tech

Fundada en 2014, Praxis Tech es la plataforma líder de coordinación de pagos para la industria del iGaming, que permite a los comerciantes conectarse a soluciones de pago globales y locales a través de una única integración. Praxis permite a los operadores maximizar las tasas de aprobación, agilizar las operaciones y escalar sin problemas en todos los mercados.

Si desea más información visite la página web praxis.tech

Acerca de Stake

Stake es una marca líder de entretenimiento en línea que ofrece experiencias de casino y apuestas deportivas a millones de jugadores en todo el mundo. Fundada en 2017, Stake ha redefinido los juegos digitales gracias a su tecnología de vanguardia, su transparencia y su innovación. Con asociaciones de alto perfil en el ámbito del deporte y el entretenimiento, como la UFC, la Fórmula 1 y los principales clubes de fútbol, Stake sigue dando forma al futuro de los juegos en línea.

Para más información visite www.stake.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814421/Praxis_Stake_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578890/5603523/Praxis_Tech_Logo.jpg