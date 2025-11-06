Praxis Tech s'associe à Stake pour améliorer les performances de paiement à l'échelle mondiale

LIMASSOL, Chypre, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, la principale plateforme d'orchestration des paiements pour l'industrie du jeu, annonce aujourd'hui son partenariat avec Stake, le leader mondial du divertissement en ligne et du iGaming. Ce partenariat associe la présence internationale de Stake et la technologie d'orchestration de Praxis afin d'offrir des expériences de paiement plus rapides et plus fiables aux joueurs du monde entier. Cette collaboration soutient les opérations de Stake sur plusieurs continents, garantissant des transactions rapides, conformes et localisées pour sa base de joueurs mondiale en pleine croissance.

Alors que Stake accélère son expansion marché par marché dans des régions clés, sa stratégie de croissance dépend d'une infrastructure de paiement flexible qui s'adapte aux préférences locales et aux exigences réglementaires. En tirant parti des intégrations rapides des PSP et des capacités d'orchestration axées sur l'iGaming, Praxis permet à Stake d'évoluer stratégiquement et d'améliorer les performances en matière d'approbation sur les marchés mondiaux. Soutenu par un solide réseau de partenariats PSP, Praxis s'assure que chaque intégration et interaction reflète les normes les plus élevées de professionnalisme et d'excellence, permettant à Stake de se développer avec confiance et efficacité.

« Stake est un moteur de l'industrie qui fonctionne à un rythme que peu de gens peuvent égaler », déclare Amit Klatchko, cofondateur et directeur de Praxis Tech. « Chez Praxis, nous sommes fiers d'aider les grandes marques d'iGaming comme Stake à atteindre l'excellence en matière de paiement à l'échelle mondiale. Ce partenariat reflète notre engagement commun en faveur de l'innovation, de l'agilité et de la fourniture d'expériences de paiement sans friction et localisées qui améliorent le parcours des joueurs. »

« Chez Stake, nous nous concentrons sur l'expansion à l'échelle mondiale tout en maintenant la fiabilité et la confiance de nos joueurs », déclare Brais Pena, directeur de la stratégie d'Easygo. « Grâce à notre partenariat avec Praxis, nous renforçons nos opérations de paiement afin d'offrir des transactions rapides, flexibles et sécurisées dans toutes les régions ».

Ce partenariat renforce le leadership de Praxis dans le domaine de l'orchestration des paiements iGaming, sa technologie permettant régulièrement aux marques de premier plan de réaliser des gains mesurables en termes de taux d'approbation et d'efficacité opérationnelle. Avec l'arrivée de Stake dans son portefeuille, Praxis renforce sa position de partenaire de confiance pour les principaux opérateurs de jeux en ligne qui cherchent à orchestrer les paiements avec intelligence, agilité et performance.

À propos de Praxis Tech

Fondée en 2014, Praxis Tech est la principale plateforme d'orchestration des paiements pour l'industrie du jeu vidéo, permettant aux commerçants de se connecter à des solutions de paiement mondiales et locales par le biais d'une intégration unique. Praxis permet aux opérateurs de maximiser les taux d'approbation, de rationaliser les opérations et de s'adapter de manière transparente à tous les marchés.

Pour plus d'informations, visitez le site praxis.tech

À propos de Stake

Stake est une marque de divertissement en ligne de premier plan qui propose des expériences de casino et de paris sportifs à des millions de joueurs dans le monde entier. Établi en 2017, Stake a redéfini les jeux numériques grâce à une technologie de pointe, à la transparence et à l'innovation. Grâce à des partenariats de haut niveau dans le domaine du sport et du divertissement, notamment avec l'UFC, la Formule 1 et les principaux clubs de football, Stake continue de façonner l'avenir des jeux en ligne.

Pour plus d'informations, consultez le site www.stake.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814421/Praxis_Stake_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578890/5603523/Praxis_Tech_Logo.jpg