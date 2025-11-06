Praxis Tech colabora con Stake para mejorar el rendimiento mundial de los pagos

LIMASOL, Chipre, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, la plataforma líder de organización de pagos para la industria de iGaming, anunció hoy su alianza con Stake, líder mundial en entretenimiento en línea e iGaming. La alianza reúne la presencia internacional de Stake y la tecnología de orquestación de Praxis para ofrecer experiencias de pago más rápidas y confiables a los jugadores de todo el mundo. La colaboración respalda las operaciones de Stake en varios continentes, lo que garantiza transacciones rápidas, compatibles y localizadas para su creciente base de jugadores de todo el mundo.

A medida que Stake acelera su expansión mercado por mercado en regiones clave, su estrategia de crecimiento depende de una infraestructura de pago flexible que se adapte a las preferencias locales y los requisitos normativos. Al aprovechar las rápidas integraciones de PSP y las capacidades de organización centradas en iGaming, Praxis permite a Stake escalar de una forma estratégica y mejorar el rendimiento de la aprobación en los mercados mundiales. Con el apoyo de una sólida red de asociaciones de PSP, Praxis garantiza que cada integración e interacción refleja los más altos estándares de profesionalismo y excelencia, lo que permite a Stake expandirse con confianza y eficiencia.

"Stake es una potencia de la industria, que opera a un ritmo que pocos pueden igualar", comentó Amit Klatchko, cofundador y director de Praxis Tech. "En Praxis, nos enorgullece apoyar a marcas de iGaming líderes en el mundo como Stake para lograr la excelencia en los pagos a escala mundial. Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido con la innovación, la agilidad y la entrega de experiencias de pago localizadas y sin problemas que mejoran la experiencia del jugador".

"Nuestro enfoque en Stake es escalar a nivel mundial mientras mantenemos la confiabilidad y la confianza para nuestros jugadores", señaló Brais Pena, director de Estrategia de Easygo. "Mediante nuestra alianza con Praxis, estamos reforzando nuestras operaciones de pago para ofrecer transacciones rápidas, flexibles y seguras en todas las regiones".

Esta colaboración refuerza el liderazgo de Praxis en la orquestación de pagos de iGaming, ya que su tecnología permite constantemente a las marcas de primer nivel lograr ganancias medibles en las tasas de aprobación y la eficiencia operativa. Al unirse Stake a su cartera, Praxis fortalece aún más su posición como socio de confianza para los principales operadores de iGaming que buscan organizar los pagos con inteligencia, agilidad y rendimiento.

Acerca de Praxis Tech

Fundada en 2014, Praxis Tech es la plataforma líder de orquestación de pagos para la industria de iGaming, que permite a los comerciantes conectarse a soluciones de pago a nivel mundial y local a través de una única integración. Praxis permite a los operadores maximizar las tasas de aprobación, agilizar las operaciones y escalar sin problemas en todos los mercados.

Acerca de Stake

Stake es una marca de entretenimiento en línea de primer nivel que ofrece experiencias de casino y apuestas deportivas a millones de jugadores en todo el mundo. Stake se estableció en 2017 y ha redefinido los juegos digitales a través de tecnología de vanguardia, transparencia e innovación. Con asociaciones de alto perfil en deportes y entretenimiento, como con la UFC, la Fórmula 1 y los principales clubes de fútbol, Stake continúa dando forma al futuro de los juegos en línea.

