Prefeito de Eldorado do Sul (RS) sanciona lei que habilita a construção da primeira cidade de data centers da América Latina

Texto autoriza a construção da Scala AI City, que contará com um investimento inicial de R$ 3 bilhões e impulsionará a recuperação econômica do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024

ELDORADO DO SUL, Brasil, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Um marco histórico para o Brasil foi celebrado nesta quarta-feira (18) com a sanção da lei que cria em Eldorado do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, o primeiro Polo de Tecnologia de Data Centers do país. O texto viabiliza a construção da Scala AI City, uma iniciativa da Scala Data Centers, plataforma latino-americana de data centers sustentáveis e líder no mercado Hyperscale, e transformará o município em referência global em infraestrutura digital e Inteligência Artificial (IA).

A Lei Municipal 5.949/2024 amplia o perímetro urbano para incluir a área destinada à construção da nova infraestrutura digital, além de simplificar os trâmites burocráticos, criando um ambiente mais propício para a instalação de data centers. O texto foi elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan) de Eldorado do Sul, com suporte da Procuradoria e da Câmara municipais, em parceria com o governo do Estado, e aprovado pelos vereadores.

A cerimônia de sanção contou com a presença do prefeito Ernani de Freitas Gonçalves, que destacou o impacto transformador da iniciativa para o município e para o estado. "Eldorado do Sul dá hoje um passo decisivo para o futuro. Este projeto coloca nossa cidade no mapa global da inovação tecnológica, ao mesmo tempo em que cria oportunidades reais para nossa comunidade", declarou.

O vice-governador Gabriel Souza também esteve presente, e reforçou a importância do distrito para o desenvolvimento socioeconômico da região: "A lei abre as portas para um novo ciclo de progresso e inclusão para os moradores de Eldorado do Sul e do Rio Grande do Sul, especialmente neste momento de reconstrução de nossa cidade após os efeitos arrasadores das enchentes do começo deste ano".

O evento também contou com as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo; da prefeita eleita Juliana Carvalho; e do representante da Câmara de Vereadores, Claudiomiro Piazza; ressaltando a colaboração entre as esferas municipal e estadual para a concretização o projeto.

Representando a Scala Data Centers, Luciano Fialho, vice-presidente sênior de Desenvolvimento Corporativo, destacou o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o impacto positivo nas comunidades locais. "A Scala AI City é muito mais do que um investimento em tecnologia. É um exemplo de como a inovação pode transformar vidas gerando empregos, capacitando mão de obra local e promovendo práticas sustentáveis", afirmou Fialho.

Durante o evento, a Scala Data Centers anunciou uma ação social que reforça seu compromisso com as comunidades locais: a doação de 110 computadores, que serão distribuídos entre todas as 13 instituições públicas de ensino municipais. A iniciativa beneficiará diretamente a população, contribuindo para a melhoria da educação e alinhando-se à missão da empresa de promover progresso social e sustentável em suas áreas de atuação.

"Estamos extremamente orgulhosos desta ação, que auxiliará na revitalização das unidades educacionais municipais, modernizará os recursos pedagógicos e melhorará a experiência de aprendizagem e o engajamento dos alunos, contribuindo para uma educação de qualidade. Esta iniciativa é parte de nosso compromisso contínuo de deixar um legado duradouro e positivo nas comunidades onde atuamos", destacou Christiana Weisshuhn, vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade.

O que é a Scala AI City?

A Scala AI City será a primeira cidade de data centers da América Latina, elaborada para atender às crescentes demandas de processamento de dados e cargas de trabalho de inteligência artificial de grandes empresas globais. A iniciativa foi anunciada em setembro, com a assinatura de protocolo de intenções um em evento realizado no Palácio Piratini, que é a sede do governo estadual, e contou com a presença do governador Eduardo Leite.

A estrutura está sendo projetada para ser um polo estratégico de inovação e sustentabilidade, com a implementação de práticas de economia circular e o uso de 100% de energia renovável e certificada. Além disso, serão firmadas parcerias educacionais e capacitação de mão de obra local, consolidando Eldorado do Sul como uma das cidades mais preparadas para os desafios da economia digital.

Com um investimento inicial de R$ 3 bilhões (US$ 500 milhões), o projeto prevê a geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos durante sua primeira fase, além de movimentar um vasto ecossistema envolvendo setores como energia, construção civil, telecomunicações, entre outros, com a criação de mais postos de trabalho que impulsionarão o desenvolvimento econômico da região.

A capacidade inicial de TI da Scala AI City será de 54 MW, com um potencial de expansão impressionante que pode atingir 4,75 GW (4.750 MW) em mais de 7 milhões de metros quadrados — o equivalente a 6.500 campos de futebol. Essa escala faz do novo campus uma oportunidade única para o Brasil se consolidar como um dos principais players globais no mercado de tecnologia da informação, especialmente no cenário de inteligência artificial. O potencial total de investimento pode chegar a R$ 500 bilhões.

A Scala AI City está sendo estrategicamente projetada para atrair cargas internacionais de IA, aproveitando o potencial de powershoring (exportação de energia limpa com valor agregado) do Brasil. O empreendimento posiciona o país como um destino atrativo para cargas massivas de IA - treinamento e inferência - com latência sub 80ms para América do Norte, especialmente em um momento em que a falta de energia e capacidade nos EUA é um desafio crescente.

"Contudo, é fundamental que tenhamos uma regulamentação de IA que estimule, e não iniba, o processamento de cargas internacionais em nosso país. Precisamos criar um ambiente que permita às empresas globais de tecnologia investir no Brasil, gerando empregos, inovação e desenvolvimento econômico em larga escala", afirmou Luciano Fialho.

Eldorado do Sul foi escolhida por conta de sua disponibilidade de energia elétrica e espaço para expansão, além da conexão estratégica com o data center SPOAPA01 da Scala, localizado em Porto Alegre, que conta com infraestrutura de conectividade de baixa latência e uma posição privilegiada para integração com grandes hubs globais. Além disso, a futura conexão com o cabo submarino Malbec — que liga São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires e tem previsão de passagem pela capital gaúcha — garante uma vantagem competitiva única.

Com a sanção da Lei Municipal 5.949/2024, a Scala agora pode seguir com as próximas fases, incluindo licenças e autorizações nas mais diversas esferas do poder público.

