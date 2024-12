Alcalde de Eldorado do Sul, en Brasil, sanciona ley que habilita la construcción de la primera ciudad de data centers en América Latina

La legislación autoriza la construcción de Scala AI City, con una inversión inicial de R$ 3 mil millones, impulsando la recuperación económica de Rio Grande do Sul tras las inundaciones de 2024

ELDORADO DO SUL, Brasil, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Un hito histórico para Brasil fue celebrado este miércoles (18) con la sanción de la ley que establece en Eldorado do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el primer Polo Tecnológico de Data Centers del país. La legislación permite la construcción de Scala AI City, una iniciativa de Scala Data Centers, la plataforma latinoamericana líder en data centers sostenibles en el mercado Hyperscale, que transformará al municipio en un referente global en infraestructura digital e Inteligencia Artificial (IA).

Christiana Weisshuhn, vicepresidenta de Marketing y Sostenibilidad de Scala; Claudiomiro Piazza, representante de la Cámara de Concejales; Juliana Carvalho, alcaldesa electa de Eldorado do Sul; Luciano Fialho, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Scala; Ernani de Freitas Gonçalves, alcalde de Eldorado do Sul; Gabriel Souza, vicegobernador de Rio Grande do Sul; Ernani Polo, secretario de Desarrollo Económico de Rio Grande do Sul; Ricardo Alves, vicealcalde de Eldorado do Sul.

La Ley Municipal 5.949/2024 amplía el perímetro urbano para incluir el área destinada a esta nueva infraestructura digital, además de simplificar los procesos burocráticos, creando un entorno favorable para la instalación de data centers. La redacción de la ley estuvo a cargo de la Secretaría de Planificación, Gobernanza y Gestión (Seplan) de Eldorado do Sul, con el apoyo de la Procuraduría y el Concejo Municipal, en colaboración con el gobierno estatal, y fue aprobada por los concejales.

La ceremonia de sanción contó con la presencia del alcalde Ernani de Freitas Gonçalves, quien destacó el impacto transformador de la iniciativa tanto para el municipio como para el estado. "Eldorado do Sul da hoy un paso decisivo hacia el futuro. Este proyecto coloca a nuestra ciudad en el mapa global de la innovación tecnológica, mientras crea oportunidades reales para nuestra comunidad", declaró.

El vicegobernador Gabriel Souza también estuvo presente y enfatizó la importancia del distrito para el desarrollo socioeconómico de la región: "La ley abre las puertas a un nuevo ciclo de progreso e inclusión para los habitantes de Eldorado do Sul y de Rio Grande do Sul, especialmente en este momento de reconstrucción tras los devastadores efectos de las inundaciones de principios de este año".

El evento también contó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ernani Polo; la alcaldesa electa Juliana Carvalho; y el representante del Concejo Municipal, Claudiomiro Piazza; resaltando la colaboración entre las esferas municipal y estatal para concretar el proyecto.

En representación de Scala Data Centers, Luciano Fialho, vicepresidente sénior de Desarrollo Corporativo, destacó el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el impacto positivo en las comunidades locales. "Scala AI City es mucho más que una inversión en tecnología. Es un ejemplo de cómo la innovación puede transformar vidas generando empleos, capacitando mano de obra local y promoviendo prácticas sostenibles", afirmó Fialho.

Durante el evento, Scala Data Centers anunció una acción social que refuerza su compromiso con las comunidades locales: la donación de 110 computadoras, que serán distribuidas entre las 13 instituciones públicas de enseñanza municipales. Esta iniciativa beneficiará directamente a la población, contribuyendo a la mejora de la educación y alineándose con la misión de la empresa de promover el progreso social y sostenible en las áreas donde actúa.

"Estamos sumamente orgullosos de esta acción, que apoyará la revitalización de las unidades educativas municipales, modernizará los recursos pedagógicos y mejorará la experiencia de aprendizaje y el compromiso de los estudiantes, contribuyendo a una educación de calidad. Esta iniciativa es parte de nuestro compromiso continuo de dejar un legado duradero y positivo en las comunidades donde actuamos", destacó Christiana Weisshuhn, vicepresidenta de Marketing y Sostenibilidad.

¿Qué es Scala AI City?

Scala AI City será la primera ciudad de data centers en América Latina, diseñada para atender la creciente demanda de procesamiento de datos y cargas de trabajo de inteligencia artificial de grandes empresas globales. El proyecto fue anunciado en septiembre, con la firma de un protocolo de intenciones durante un evento en el Palacio Piratini, sede del gobierno estatal, que contó con la presencia del gobernador Eduardo Leite.

La estructura está diseñada como un polo estratégico de innovación y sostenibilidad, con la implementación de prácticas de economía circular y el uso del 100% de energía renovable y certificada. Además, se establecerán asociaciones educativas y programas de capacitación para la mano de obra local, consolidando a Eldorado do Sul como una de las ciudades mejor preparadas para los desafíos de la economía digital.

Con una inversión inicial de R$ 3 mil millones (US$ 500 millones), el proyecto prevé la generación de más de 3 mil empleos directos e indirectos durante su primera fase, además de activar un vasto ecosistema que involucra sectores como energía, construcción civil, telecomunicaciones, entre otros, con la creación de más puestos de trabajo que impulsarán el desarrollo económico de la región.

La capacidad inicial de TI de Scala AI City será de 54 MW, con un potencial de expansión impresionante que podría alcanzar 4,75 GW (4.750 MW) en más de 7 millones de metros cuadrados — el equivalente a 6.500 campos de fútbol. Esta escala posiciona al nuevo campus como una oportunidad única para que Brasil se consolide como uno de los principales actores globales en el mercado de tecnología de la información, especialmente en el contexto de inteligencia artificial. El potencial total de inversión podría alcanzar los R$ 500 mil millones.

Scala AI City está siendo diseñada estratégicamente para atraer cargas internacionales de IA, aprovechando el potencial de powershoring (exportación de energía limpia con valor agregado) de Brasil. El emprendimiento posiciona al país como un destino atractivo para cargas masivas de IA —tanto en entrenamiento como en inferencia— con una latencia inferior a 80ms hacia América del Norte, especialmente en un momento en que la escasez de energía y capacidad en los Estados Unidos representa un desafío creciente.

"Sin embargo, es fundamental que tengamos una regulación de IA que estimule, y no inhiba, el procesamiento de cargas internacionales en nuestro país. Necesitamos crear un entorno que permita a las empresas tecnológicas globales invertir en Brasil, generando empleos, innovación y desarrollo económico a gran escala", afirmó Luciano Fialho.

Eldorado do Sul fue elegida por su disponibilidad de energía eléctrica y espacio para expansión, además de su conexión estratégica con el data center SPOAPA01 de Scala, ubicado en Porto Alegre, que cuenta con infraestructura de conectividad de baja latencia y una posición privilegiada para la integración con grandes hubs globales. Además, la futura conexión con el cable submarino Malbec — que conecta São Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires y está previsto que pase por la capital gaúcha— asegura una ventaja competitiva única.

Con la promulgación de la Ley Municipal 5.949/2024, Scala puede avanzar con las siguientes fases del proyecto, incluyendo licencias y autorizaciones en diversas esferas del poder público.

Acerca Scala Data Centers

