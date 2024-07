PRÊMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI, UMA NOITE MÁGICA EM FIESOLE PARA O GRAND FINALE

FLORENÇA, Itália, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Um final inesquecível: as lendas do esporte encantaram os terraços lotados do Teatro Romano em Fiesole, fechando a cortina do 28º Prêmio Internacional Fair Play Menarini. Ontem, o evento dedicado aos valores da ética, lealdade e respeito, celebrou os vencedores da edição de 2024 na cerimônia de premiação, brilhando exemplos de fair play e esportividade na competição e na vida.

Ícones do palco internacional foram recebidos pelos aplausos dos espectadores no Teatro Romano. Começando com Samuel Eto'o, representando o melhor do mundo do futebol e a glória consagrada pelo tempo de Camarões e Fabio Cannavaro, capitão da equipe vencedora da Copa do Mundo de 2006 da Itália. Ao lado deles, dois jogadores lendários da seleção italiana: Ciro Ferrara, vice-campeão da Copa da Europa de 2000, e Giuseppe Dossena, herói da campanha da Itália na Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Um alinhamento encerrado pelo treinador principal, Cesare Prandelli, que levou a equipa italiana ao segundo lugar na Taça dos Campeões Europeus em 2012.

Entre os atletas de destaque que agraciaram o tapete vermelho do Fair Play Menarini estavam a rainha da patinação de velocidade, Francesca Lollobrigida, triunfante no Campeonato Europeu de 2018, e a velocista, Ambra Sabatini, porta-bandeira italiana nos Jogos Paraolímpicos de Paris. O basquete também foi orgulhosamente representado por Marco Belinelli, excelente jogador da NBA, enquanto no centro do palco do voleibol estava Gian Paolo Montali, ex-treinador da Seleção Nacional Masculina de Voleibol, duas vezes campeão europeu. Sem esquecer, Roberto Rigali, medalhista de prata em Budapeste em 2023 no revezamento 4x100, o ícone do rali e da F1, Cesare Fiorio, e o múltiplo campeão mundial de boxe peso-pesado, Clemente Russo. Por fim, o jornalismo esportivo foi homenageado por Federico Buffa, voz e rosto de grandes eventos esportivos.

Os Embaixadores do Fair Play Menarini, que os precederam no Hall da Fama, estavam lá para entregar os prêmios. Entre elas a "Divina" Federica Pellegrini, vencedora da edição de 2022 e estrela convidada do evento, juntamente com os anfitriões, Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci, para a primeira edição dos Prêmios em parceria com a Sky TG24. Uma gravação da cerimônia de premiação será transmitida pela Sportitalia.

"Foi uma edição inesquecível, homenageando uma série de lendas do esporte – afirmaram Antonello Biscini, Valeria SperoniCardi e Ennio Troiano, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini – O que nos deixa mais orgulhosos é a participação esmagadora do público e o entusiasmo das gerações mais jovens, que apenas mostram como os valores do fair play são parte integrante de nossa sociedade. Levaremos conosco essas emoções e estamos ansiosos para revelar as surpresas no Prêmio do próximo ano".

Aqui está a lista dos vencedores do 28º Prêmio Internacional Fair Play Menarini:

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO Montali

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

