PRIX INTERNATIONAL FAIR PLAY MENARINI, UNE NUIT MAGIQUE À FIESOLE POUR LA GRANDE FINALE

FLORENCE, Italie, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Une finale inoubliable : les légendes du sport ont enchanté les gradins bondés du Théâtre romain de Fiesole, en lever de rideau du 28e Fair Play Menarini International Award. Hier, l'événement dédié aux valeurs d'éthique, de loyauté et de respect a célébré les lauréats de l'édition 2024 lors de la cérémonie de remise des prix, exemples éclatants de fair-play et d'esprit sportif dans la compétition et dans la vie.

Les icônes de la scène internationale ont été saluées par les applaudissements des spectateurs du Théâtre romain. À commencer par Samuel Eto'o, qui représente le meilleur du monde du football et la gloire séculaire du Cameroun, et Fabio Cannavaro, capitaine de l'équipe italienne victorieuse de la Coupe du monde 2006. A leurs côtés, deux joueurs légendaires de l'équipe italienne : Ciro Ferrara, finaliste de la Coupe d'Europe 2000, et Giuseppe Dossena, héros de la campagne italienne de la Coupe du monde 1982 en Espagne. L'entraîneur principal, Cesare Prandelli, qui a conduit l'équipe italienne à la deuxième place de la Coupe d'Europe en 2012, a mis un terme à la composition de l'équipe.

Parmi les athlètes exceptionnels qui ont foulé le tapis rouge de Fair Play Menarini, on trouve la reine du patinage de vitesse, Francesca Lollobrigida, qui a triomphé aux Championnats d'Europe 2018, et la sprinteuse, Ambra Sabatini, porte-drapeau de l'Italie aux Jeux paralympiques de Paris. Le basket-ball était également fièrement représenté par Marco Belinelli, joueur exceptionnel de la NBA, tandis que le volley-ball était représenté par Gian Paolo Montali, ancien entraîneur de l'équipe nationale masculine de volley-ball, deux fois championne d'Europe. Sans oublier, Roberto Rigali, médaillé d'argent à Budapest en 2023 dans le relais 4x100, l'icône du rallye et de la F1, Cesare Fiorio, et le multiple champion du monde de boxe poids lourd, Clemente Russo. Enfin, le journalisme sportif a été mis à l'honneur par Federico Buffa, la voix et le visage des grands événements sportifs.

Les Ambassadeurs Fair Play Menarini, qui les ont précédés dans le Hall of Fame, étaient présents pour remettre les prix. Parmi eux, la "Divina" Federica Pellegrini, lauréate de l'édition 2022 et invitée vedette de l'événement, ainsi que les animateurs Rachele Sangiuliano et Omar Schillaci, pour la première édition des Awards en partenariat avec Sky TG24. Un enregistrement de la cérémonie de remise des prix sera diffusé sur Sportitalia.

"Ce fut une édition inoubliable, qui a mis à l'honneur toute une série de légendes du sport - a déclaré Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi, et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fondation Menarini Fair Play - Ce qui nous rend le plus fiers, c'est la participation massive du public et l'enthousiasme des jeunes générations, qui démontrent à quel point les valeurs du fair-play font partie intégrante de notre société. Nous emporterons avec nous ces émotions et nous nous réjouissons de dévoiler les surprises lors de la cérémonie de remise des prix de l'année prochaine".

Voici la liste des lauréats du 28e prix international Fair Play Menarini :

