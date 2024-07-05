Fair Play Menarini International Award 在菲索爾舉辦隆重閉幕典禮
06 7月, 2024, 02:25 CST
意大利佛羅倫薩2024年7月6日 /美通社/ -- 一場值得記住的閉幕典禮：第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 在菲耶索萊 Roman Theatre 的舞台上圓滿落幕，世界級明星濟濟一堂擠滿露台。昨天這項致力於道德、忠誠和尊重價值觀的活動，在頒獎儀式上嘉許了 2024 年的得獎者，都是在比賽和生活中著重公平競爭和體育精神的光輝典範。
來自國際舞台的體育明星贏得 Roman Theatre 觀眾的熱烈掌聲。由 Samuel Eto'o 開始，他代表著世界足球的最高水平和喀麥隆歷史悠久的榮耀，接下來是 2006 年世界杯冠軍意大利隊隊長 Fabio Cannavaro。 與他們並肩作戰的還有意大利隊的兩位傳奇球員：2000 年歐洲杯亞軍 Ciro Ferrara，還有1982 年西班牙世界杯意大利隊的英雄 Giuseppe Dossena,。主教練 Cesare Prandelli 為陣容畫上句號，他曾在 2012 年帶領意大利隊獲得歐洲杯亞軍。
在 Fair Play Menarini 的紅地毯上亮相的優秀運動員，包括速度滑冰皇后 Francesca Lollobrigida，她在 2018 年歐洲錦標賽上凱旋而歸，以及短跑運動員 Ambra Sabatini，她是巴黎殘奧會的意大利旗手。籃球運動的傑出代表是 NBA 球員 Marco Belinelli，至於在排球比賽中讓萬眾矚目的，是帶領國家男子排球隊兩次獲得歐洲冠軍的前主教練 Gian Paolo Montali。別忘了還有 2023 年在布達佩斯獲得 4x100 接力銀牌的 Roberto Rigali、汽車拉力賽和 F1 明星 Cesare Fiorio，以及多屆世界重量級拳擊冠軍 Clemente Russo。最後，體育新聞的榮譽歸於大型體育賽事的報導者 Federico Buffa。
之前已進入名人堂的 Fair Play Menarini 大使在現場頒發獎項。其中包括天后級人馬 Federica Pellegrini，她是 2022 年的獲獎者，也是本次活動的明星嘉賓。她與主持人Rachele Sangiuliano 和 Omar Schillaci 一起，與 Sky TG24 合作舉辦第一屆頒獎典禮。頒獎典禮的錄音將在 Sportitalia 上播放。
「這一屆令人難忘，向眾多體育傳奇人物致敬，」Fair Play Menarini 基金會理事會成員 Antonello Biscini、Valeria Speroni Cardi 以及 Ennio Troiano 表示：「最讓我們感到自豪的是公眾的踴躍參與和年輕一代的熱情，正好說明公平競爭的價值觀是社會不可或缺的一部分。我們將銘記這些感動的瞬間，期待在明年的頒獎典禮上為大家帶來驚喜。」
以下是第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 得獎者名單：
SAMUEL ETO'O
MARCO BELINELLI
FEDERICO BUFFA
FABIO CANNAVARO
GIUSEPPE DOSSENA
CIRO FERRARA
CESARE FIORIO
FRANCESCA LOLLOBRIGIDA
GIAN PAOLO MONTALI
CESARE PRANDELLI
ROBERTO RIGALI
CLEMENTE RUSSO
AMBRA SABATINI
SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
分享這篇文章