Fair Play Menarini International Award 在菲索爾舉辦隆重閉幕典禮

在 Fair Play Menarini 的紅地毯上亮相的優秀運動員，包括速度滑冰皇后 Francesca Lollobrigida，她在 2018 年歐洲錦標賽上凱旋而歸，以及短跑運動員 Ambra Sabatini，她是巴黎殘奧會的意大利旗手。籃球運動的傑出代表是 NBA 球員 Marco Belinelli，至於在排球比賽中讓萬眾矚目的，是帶領國家男子排球隊兩次獲得歐洲冠軍的前主教練 Gian Paolo Montali。別忘了還有 2023 年在布達佩斯獲得 4x100 接力銀牌的 Roberto Rigali、汽車拉力賽和 F1 明星 Cesare Fiorio，以及多屆世界重量級拳擊冠軍 Clemente Russo。最後，體育新聞的榮譽歸於大型體育賽事的報導者 Federico Buffa。

之前已進入名人堂的 Fair Play Menarini 大使在現場頒發獎項。其中包括天后級人馬 Federica Pellegrini，她是 2022 年的獲獎者，也是本次活動的明星嘉賓。她與主持人Rachele Sangiuliano 和 Omar Schillaci 一起，與 Sky TG24 合作舉辦第一屆頒獎典禮。頒獎典禮的錄音將在 Sportitalia 上播放。

「這一屆令人難忘，向眾多體育傳奇人物致敬，」Fair Play Menarini 基金會理事會成員 Antonello Biscini、Valeria Speroni Cardi 以及 Ennio Troiano 表示：「最讓我們感到自豪的是公眾的踴躍參與和年輕一代的熱情，正好說明公平競爭的價值觀是社會不可或缺的一部分。我們將銘記這些感動的瞬間，期待在明年的頒獎典禮上為大家帶來驚喜。」

以下是第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 得獎者名單：

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite