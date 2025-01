Prêmio Sunhak da Paz de 2025: Homenagem aos líderes globais em inovação para a paz

Patrick Awuah Jr., fundador e presidente da Universidade Ashesi em Gana, transformou o ensino superior na África. Seus esforços pioneiros estabeleceram a Universidade Ashesi como um modelo para cultivar a liderança ética e a inovação. Com uma taxa de emprego de 90% e um corpo discente composto por 50% de mulheres, Awuah capacitou uma nova geração de líderes africanos para enfrentar os desafios mais críticos do continente.

Hugh Evans, cofundador e CEO da Global Citizen, mobilizou notáveis US$ 43,6 bilhões para combater a pobreza e promover o desenvolvimento global. Através de sua iniciativa, mais de 1,3 bilhão de vidas em todo o mundo foram impactadas positivamente, com melhor acesso a cuidados de saúde, educação e outros serviços essenciais. Evans redefiniu o ativismo global, unindo movimentos de base com mudanças políticas sistêmicas para combater a desigualdade em escala global.

Wanjira Mathai, diretora regional do World Resources Institute na África, é uma das principais forças na restauração ambiental e no desenvolvimento sustentável. Como uma figura essencial no Movimento do Cinturão Verde, ela liderou o plantio de 51 milhões de árvores e lidera a Iniciativa AFR100, que busca restaurar 100 milhões de hectares de terras degradadas em toda a África até 2030. O trabalho de Mathai integra a restauração ecológica com o empoderamento econômico, criando meios de subsistência sustentáveis e combatendo as mudanças climáticas.

Além disso, o prestigioso Prêmio do Fundador da Sunhak Peace Prize Foundation será entregue a S.E. Xanana Gusmão, um dos principais líderes da luta pela independência do Timor Leste. Como primeiro presidente e atual primeiro-ministro do país, Gusmão defendeu a paz e a solidariedade internacional por meio de iniciativas como o g7+, promovendo a colaboração entre estados frágeis para superar desafios em comum.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 11 de abril de 2025, às 15h do horário KST, em Seul, Coreia, em formato híbrido. Cada homenageado receberá US$ 200.000, uma medalha e uma placa.

Para obter mais informações, acesse www.sunhakpeaceprize.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597007/1st_photo___Patrick_Awuah__Founder_of_Ashesi_University.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597008/2nd_photo___Hugh_Evans__Founder_of_Global_Citizen.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597009/3th_photo___Xanana_Gusm_o__Prime_Minister_of_Timor_Leste.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597010/4rd_photo___Wanjira_Mathai__Managing_Director__Africa_and_Global_Partnerships__World_Resources_Insti.jpg

