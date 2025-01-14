Премия мира Сунхак 2025: чествование мировых лидеров в области инноваций для мира

Патрик Авуа-младший, основатель и президент Университета Ашеси в Гане, изменил высшее образование в Африке. Его новаторские усилия создали Университет Ашеси в качестве модели для культивирования этического лидерства и инноваций. Благодаря 90-процентному уровню занятости выпускников и студенческому корпусу, состоящему на 50 процентов из женщин, Авуа расширил возможности нового поколения африканских лидеров для решения наиболее важных проблем континента.

Хью Эванс, соучредитель и генеральный директор Global Citizen, привлек целых 43,6 миллиарда долларов на борьбу с бедностью и продвижение глобального развития. Его поддержка оказала влияние на более 1,3 миллиарда людей во всем мире, улучшился доступ к здравоохранению, образованию и другим основным услугам. Эванс пересмотрел глобальный активизм, объединив массовые движения с системными изменениями политики для борьбы с неравенством в глобальном масштабе.

Ванджира Матхай, региональный директор по Африке Института мировых ресурсов, является ведущей силой в области восстановления окружающей среды и устойчивого развития. Будучи ведущей фигурой в движении «Зеленый пояс», она возглавила посадку 51 миллиона деревьев и возглавляет инициативу AFR100, которая направлена на восстановление 100 миллионов гектаров деградированных земель по всей Африке к 2030 году. Работа Матхай объединяет экологическое восстановление с расширением экономических прав и возможностей, созданием устойчивых источников средств к существованию и борьбой с изменением климата.

Кроме того, престижная Премия основателя будет вручена Его Превосходительству Шанане Гужману (Xanana Gusmão), ключевому лидеру в борьбе Восточного Тимора за независимость. Будучи первым президентом страны и нынешним премьер-министром, Гужман отстаивал мир и международную солидарность с помощью таких инициатив, как g7+, способствуя сотрудничеству между нестабильными государствами для преодоления общих проблем.

Церемония награждения состоится 11 апреля 2025 года в 15:00 KST в Сеуле, Корея, в гибридном формате. Каждый лауреат получит 200 000 долларов, медаль и мемориальную доску.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.sunhakpeaceprize.org.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2596191/1st_photo___Patrick_Awuah__Founder_of_Ashesi_University.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2596192/2nd_photo___Hugh_Evans__Founder_of_Global_Citizen.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2596194/3th_photo___Xanana_Gusm_o__Prime_Minister_of_Timor_Leste.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2596193/4rd_photo___Wanjira_Mathai__Managing_Director__Africa_and_Global_Partnerships__World_Resources_Insti.jpg

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