Preply arrecada US$150 milhões para definir o futuro da educação por meio do aprendizado orientado por humanos e aprimorado por IA

Conduzida pela WestCap, a rodada da Série D avalia a empresa em US$ 1,2 bilhão e marca o próximo capítulo para o aprendizado personalizado e de alta qualidade em grande escala

NOVA YORK, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Preply, a n° 1 no mercado global em aprendizagem de idiomas, anunciou hoje o encerramento de sua rodada da Série D, garantindo US$ 150 milhões em financiamento liderado pela WestCap , uma empresa estratégica de operações e investimentos com mais de US$ 6 bilhões em ativos sob gestão. A Goldman Sachs International atuou como única agente de distribuição na transação. A última rodada de financiamento avalia a empresa em US$ 1,2 bilhão, o que representa um marco significativo na missão da Preply de tornar experiências de aprendizagem transformadoras acessíveis a pessoas em todo o mundo.

Pioneira no aprendizado de idiomas on-line, a plataforma da Preply conecta mais de 100.000 professores com alunos em 180 países, facilitando aulas individuais em mais de 90 idiomas. Desenvolvida com base em uma combinação única de ensino ministrado por humanos, aliado ao seu copiloto de ensino assistido por IA, a Preply está transformando a forma como as pessoas aprendem, por meio de experiências de aprendizagem flexíveis, personalizadas e de alta qualidade, desenvolvidas para promover um progresso real a cada aula.

A arrecadação de fundos da Série D da Preply ocorre em um momento em que cerca de 1,8 bilhão de pessoas, ou aproximadamente uma em cada quatro pessoas em todo o mundo, está se esforçando ativamente para alcançar proficiência em um segundo idioma, de acordo com a plataforma global de dados educacionais HolonIQ . Estima-se que o mercado global de ensino de idiomas dirigido diretamente ao consumidor atingirá US$ 227 bilhões até 2035, tendo já alcançado um crescimento de 3X nos últimos cinco anos, e as previsões de longo prazo indicam um crescimento exponencial sustentado nos próximos anos.

Desde a sua captação de recursos da Série C, a Preply mais do que triplicou o número de professores disponíveis para agendamento e expandiu sua oferta, acrescentando mais de 40 novos idiomas à plataforma. Nos últimos doze meses, a empresa continuou melhorando o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e passou a apresentar um EBITDA positivo.

Com esse capital e o apoio de investidores novos e existentes, incluindo o BERD (Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento) e a Horizon Capital, entre outros, a Preply reiterará seu compromisso de oferecer as experiências de aprendizagem mais personalizadas do mundo em grande escala. A empresa planeja aprimorar seus recursos de IA e dados, expandir suas equipes de produtos e engenharia para melhorar a experiência da plataforma e acelerar seu crescimento global para alcançar mais alunos e professores em todo o mundo, à medida que transforma o sistema educacional tradicional. A equipe da WestCap, com sua sólida experiência na criação e expansão de mercados globais, como Airbnb e StubHub, ajudará a Preply a aprofundar ainda mais seu impacto em todo o mundo.

"Sentimo-nos extremamente afortunados e profundamente responsáveis por definir a forma como as pessoas vãqo aprender no futuro", afirma Kirill Bigai, cofundador e CEO da Preply. "Hoje, conectamos as pessoas com os melhores professores do mundo, com a otimização da IA, elevando a eficiência do aprendizado a um nível antes inalcançável. Estamos felizes em fazer parceria com a equipe WestCap, que tem profunda experiência em ajudar os empreendedores a construir marcas lendárias que mudam o mundo. Este investimento nos ajudará a continuar inovando na interseção entre ensino humano e IA, criando oportunidades em todos os lugares para que as pessoas se conectem, pertençam, tenham sucesso e, finalmente, progridam em suas vidas, independentemente de onde estejam no mundo."

À medida que outras plataformas de aprendizagem se voltam cada vez mais para a automação, a Preply continua comprometida com o poder da conexão humana, usando a IA para permitir e aprimorar a aprendizagem orientada por professor e dar suporte a seu pacote de ensino com copiloto. De fato, o Estudo de Eficiência 2025 da Preply, realizado em parceria com a organização de pesquisa sem fins lucrativos LeanLab Education, revelou que 96% dos alunos consideram que aprender com um professor humano e se envolver em conversas reais são essenciais para o seu progresso, enquanto 97% disseram que essas interações foram fundamentais para aumentar sua confiança.

O estudo também descobriu que os alunos progrediram até três vezes mais rápido com a Preply em comparação com os padrões médios, e um em cada três alunos subiu um nível completo do CEFR (Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas) em apenas 12 semanas. Isso indica que a orientação humana continua sendo um poderoso mecanismo de aprendizagem significativa e que pode ser potencializada quando combinada com a IA, como o copiloto de ensino da Preply, que acompanha o progresso, fornece informações úteis e automatiza tarefas administrativas, permitindo que os professores se concentrem no ensino e que os alunos alcancem seus objetivos mais rapidamente.

"A Preply está estabelecendo um novo padrão para a educação personalizada em grande escala, e as oportunidades são praticamente ilimitadas", afirma Allen Mask, sócio da WestCap e ex-executivo sênior da Airbnb, que está se juntando ao conselho da Preply. "Os dados mostram que os alunos se desenvolvem melhor quando o ensino humano real é complementado pela tecnologia e, no mundo cada vez mais conectado de hoje, existe uma demanda real pela democratização do acesso a um ensino de alta qualidade de forma moderna e eficaz. A Preply possui o produto líder de mercado, uma equipe de liderança experiente e a visão de transformar a forma como as pessoas se comunicam globalmente."

Esta última rodada eleva o financiamento total da Preply para aproximadamente US$ 299 milhões até o momento, reforçando a confiança dos investidores de longo prazo na missão e na trajetória de crescimento da empresa. Com um impulso contínuo em todo o seu mercado global, a Preply está bem posicionada para expandir seu impacto, aproveitar seus resultados comprovados de aprendizagem e se estabelecer ainda mais como líder na categoria de aprendizagem orientada por humanos e assistida por IA.

SOBRE A PREPLY

A Preply é a plataforma de aprendizagem de idiomas com tecnologia de IA e liderada por humanos que constrói o futuro da aprendizagem. Com uma rede global de mais de 100.000 professores que ensinam mais de 90 idiomas, somos líderes da categoria e o maior mercado on-line, que reúne professores humanos com alunos de 180 países, apoiando-os com ferramentas sempre ativas e com tecnologia de IA para oferecer um progresso real em cada lição.

Nossa missão é criar experiências de aprendizagem transformadoras, promovendo um progresso real por meio de um ensino personalizado, motivação e aulas particulares de alta qualidade em grande escala. Acreditamos que estamos em uma posição única para nos tornarmos a empresa que melhor compreende a aprendizagem humana em todo o planeta.

SOBRE A WESTCAP

A WestCap é uma empresa estratégica de operações e investimentos que estabelece parcerias com líderes visionários para construir negócios duradouros. Nossa equipe é formada por líderes experientes do setor e empreendedores que orientam as empresas nos estágios mais importantes do crescimento. Alguns de nossos investimentos notáveis incluem Airbnb, StubHub, Klarna, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital e GoodLeap. A empresa tem escritórios em Nova York, São Francisco e Londres. Para obter mais informações, acesse www.westcap.com .

