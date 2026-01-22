Preply pozyskało 150 milionów dolarów na kształtowanie przyszłości edukacji poprzez naukę wspomaganą przez AI, ale prowadzoną przez ludzi

Runda finansowania Series D, na czele z WestCap, wycenia wartość firmy na 1,2 miliarda dolarów i oznacza rozpoczęcie nowego etapu spersonalizowanej i nastawionej na jakość edukacji na dużą skalę

NOWY JORK, 22 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Preply , numer jeden wśród globalnych marketplace'ów do nauki języków obcych ogłosił dziś zakończenie rundy Series D, po tym, jak pozyskano 150 milionów dolarów finansowania od WestCap , strategicznej firmy operacyjno-inwestycyjnej zarządzającej aktywami o wartości ponad 6 miliardów dolarów. Goldman Sachs International pełnił funkcję wyłącznego pośrednika w tej transakcji. Ostatnia runda finansowania wycenia firmę na 1,2 miliarda dolarów, co stanowi dla Preply istotny krok w realizowaniu swojej misji, jaką jest udostępnianie przełomowych doświadczeń edukacyjnych ludziom na całym świecie.

Preply to pionierska platforma online z branży nauki języków obcych, która łączy ponad 100 000 lektorów z uczniami w 180 krajach, umożliwiając indywidualne lekcje w ponad 90 językach. Dzięki unikalnemu połączeniu ekspertyzy prawdziwych lektorów oraz pakietu narzędzi wspomagających nauczanie opartych na AI , Preply na nowo definiuje sposób, w jaki ludzie się uczą, oferując wysokiej jakości, elastyczne i spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, zaprojektowane tak, aby przynosić realne postępy na każdej lekcji.

Pozyskanie funduszy przez Preply w rundzie Series D odbywa się w momencie, gdy szacunkowo 1,8 miliarda ludzi, czyli mniej więcej co czwarta osoba na świecie, aktywnie dąży do osiągnięcia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym (według HolonIQ , globalnej platformy danych edukacyjnych). Szacuje się , że globalny rynek nauki języków obcych w modelu D2C (bezpośrednio do odbiorcy) osiągnie wartość 277 miliardów dolarów do 2035 roku i już odnotował trzykrotny wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat. Długoterminowe prognozy wskazują na stały, wykładniczy wzrost w nadchodzących latach.

Od czasu rundy finansowania Series C, Preply ponad trzykrotnie zwiększyło liczbę aktywnych lektorów i rozszerzyło swoją ofertę, dodając ponad 40 nowych języków. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma konsekwentnie poprawiała wskaźnik EBITDA i osiągnęła wynik dodatni.

Dzięki temu kapitałowi oraz wsparciu nowych i obecnych już inwestorów, do których należą m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) czy Horizon Capital, Preply zwiększy swoje zaangażowanie w dostarczanie najbardziej spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych na świecie, i to na dużą skalę. Firma planuje rozwijać swoje możliwości w zakresie AI i analiz danych, rozbudowywać zespoły produktowe i inżynieryjne w celu udoskonalenia platformy oraz przyspieszyć globalny rozwój, docierając do jeszcze większej liczby uczniów i lektorów na całym świecie, przyczyniając się tym samym do transformacji tradycyjnego systemu edukacji. Zespół WestCap, z bogatym doświadczeniem w budowaniu i skalowaniu globalnych platform takich jak Airbnb i StubHub, pomoże Preply jeszcze bardziej wzmocnić swój wpływ na skalę światową.

„Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie sposobu, w jaki ludzie będą się uczyć w przyszłości" — powiedział współzałożyciel Preply i CEO, Kirill Bigai. „Już dziś łączymy ludzi z najlepszymi lektorami na świecie, wspieranymi przez AI, osiągając efektywność nauki na poziomie wcześniej nieosiągalnym. Z przyjemnością nawiązujemy współpracę z zespołem WestCap, który ma bardzo bogate doświadczenie w pomaganiu założycielom firm w budowaniu legendarnych, zmieniających świat marek. Ta inwestycja pozwoli nam dalej wprowadzać innowacje na styku nauczania prowadzonego przez ludzi i AI, jednocześnie dając ludziom na całym świecie możliwość nawiązywania kontaktów, poczucia przynależności, osiągania sukcesów i rozwoju, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują".

Podczas gdy inne platformy edukacyjne coraz częściej stawiają na automatyzację, Preply niezmiennie kładzie nacisk na siłę relacji międzyludzkich, wykorzystując AI do udoskonalania nauki prowadzonej przez lektorów i wspierania swojego pakietu narzędzi wspomagających naukę. Badanie efektywności Preply z 2025 roku , przeprowadzone we współpracy z badawczą organizacją non-profit LeanLab Education, wykazało, że 96% uczniów uważa naukę z lektorem i udział w autentycznych rozmowach za kluczowe dla swoich postępów. 97% uczniów stwierdziło, że te interakcje są niezwykle istotne dla budowania ich pewności siebie.

Badanie wykazało również, że uczniowie Preply robili postępy nawet 3 razy szybciej w porównaniu ze średnimi wynikami, a co trzeci uczeń polepszył znajomość języka o cały poziom w skali CEFR w zaledwie 12 tygodni. To wskazuje, że wsparcie drugiego człowieka pozostaje silnym motorem napędowym efektywnej nauki. Może być ono dodatkowo wzmocnione przez sztuczną inteligencję, dzięki narzędziom, które m.in. pomagają śledzić postępy, dostarczają praktyczne analizy i pozwalają automatyzować zadania administracyjne. Dzięki temu lektorzy mogą w pełni skupić się na nauczaniu, a uczniowie szybciej osiągać swoje cele.

„Preply wyznacza nowe standardy w zakresie spersonalizowanej nauki na dużą skalę, a możliwości są praktycznie nieograniczone" — powiedział Allen Mask, partner w WestCap i były członek kadry kierowniczej Airbnb, który dołącza do zarządu Preply. „Dane pokazują, że uczniowie osiągają lepsze wyniki, gdy technologia wspiera naukę prowadzoną przez prawdziwego człowieka. W dzisiejszym coraz bardziej połączonym ze sobą świecie istnieje realne zapotrzebowanie na demokratyzację dostępu do wysokiej jakości edukacji w nowoczesny i efektywny sposób. Preply oferuje wiodący na rynku produkt, doświadczony zespół kierowniczy i wizję kształtowania sposobu, w jaki ludzie komunikują się na całym świecie".

Dzięki najnowszej rundzie finansowania całkowita wartość zebranych do tej pory przez Preply funduszy wynosi 299 milionów dolarów, co potwierdza długoterminowe zaufanie inwestorów do misji i strategii rozwoju firmy. Dzięki utrzymującej się dynamice na globalnym rynku Preply jest na dogodnej pozycji, aby zwiększyć swój wpływ oparty na udowodnionych efektach nauczania i umocnić się na pozycji lidera w branży nauki prowadzonej przez człowieka i wspieranej przez AI.

