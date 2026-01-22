Preply lève 150 millions de dollars pour façonner l'avenir de l'apprentissage grâce à un enseignement piloté par l'humain et renforcé par l'intelligence artificielle

Mené par WestCap, ce tour de table de série D porte la valeur de l'entreprise à 1,2 milliard de dollars et marque un nouveau chapitre pour un apprentissage personnalisé et de haute qualité à grande échelle

NEW YORK, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Preply , première place de marché mondiale en ligne pour l'apprentissage des langues, a annoncé aujourd'hui la clôture de son tour de table de série D, au terme duquel elle a levé 150 millions de dollars auprès d'investisseurs menés par WestCap , une société d'exploitation et d'investissement stratégique gérant plus de 6 milliards de dollars d'actifs. Goldman Sachs International a agi en tant qu'agent de placement unique dans le cadre de cette transaction. Ce dernier tour de table porte la valeur de l'entreprise à 1,2 milliard de dollars, marquant une étape clé dans la mission de Preply : rendre les expériences d'apprentissage transformatrices accessibles à tous, dans le monde entier.

Pionnière de l'apprentissage des langues en ligne, la plateforme Preply met en relation plus de 100 000 professeurs avec des apprenants basés dans 180 pays, facilitant ainsi des cours particuliers dans plus de 90 langues. Grâce à une combinaison unique d'enseignement humain et de copilotes pédagogiques assistés par l'IA, Preply redéfinit l'apprentissage avec des expériences de haute qualité, flexibles et personnalisées, conçues pour générer de vrais progrès, cours après cours.

La levée de fonds de série D de Preply intervient à un moment où l'on estime qu'environ 1,8 milliard de personnes, soit une sur quatre dans le monde, s'efforcent activement de maîtriser une deuxième langue, selon la plateforme mondiale de données sur l'éducation HolonIQ . Selon les estimations , le marché mondial de l'apprentissage des langues en direct devrait atteindre 227 milliards de dollars d'ici à 2035. Il a déjà triplé au cours des cinq dernières années, et les prévisions à long terme annoncent une croissance exponentielle soutenue pour les années à venir.

Depuis sa levée de fonds de série C, Preply a plus que triplé son nombre de professeurs disponibles à la réservation et a élargi son offre en ajoutant plus de 40 nouvelles langues à la plateforme. Au cours des douze derniers mois, l'entreprise a continué d'améliorer son BAIIA, lequel est devenu positif.

Grâce à ce capital et au soutien d'investisseurs nouveaux et existants, dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Horizon Capital, entre autres, Preply va pouvoir renforcer son engagement à fournir à grande échelle les expériences d'apprentissage les plus personnalisées au monde. L'entreprise prévoit d'améliorer ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de données, d'étoffer ses équipes produit et ingénierie afin d'optimiser l'expérience utilisateur de la plateforme, et d'accélérer sa croissance mondiale pour toucher un public toujours plus large d'apprenants et de professeurs, tout en remodelant le système éducatif traditionnel. Forte de son expérience dans la création et le développement de places de marché mondiales en ligne telles qu'Airbnb et StubHub, l'équipe de WestCap va aider Preply à renforcer son impact à l'échelle mondiale.

« Nous nous sentons extrêmement chanceux, mais aussi profondément responsables de la manière dont les gens apprendront à l'avenir », a déclaré Kirill Bigai, cofondateur et CEO de Preply. « Aujourd'hui, nous mettons des personnes en contact avec les meilleurs professeurs du monde, amplifiés par l'IA, ce qui permet d'atteindre un niveau d'efficacité pédagogique jusque-là inaccessible. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de WestCap, dont l'expertise avérée aide les fondateurs à créer des marques emblématiques qui transforment le monde. Ces fonds vont nous permettre de continuer à innover à l'intersection de l'enseignement humain et de l'intelligence artificielle, en créant des opportunités pour que chacun puisse se connecter, s'intégrer, réussir et progresser dans sa vie, où qu'il se trouve dans le monde. »

Alors que d'autres plateformes d'apprentissage misent de plus en plus sur l'automatisation, Preply reste fidèle au pouvoir des relations humaines, en utilisant l'IA pour faciliter et enrichir l'apprentissage guidé par des professeurs, et pour soutenir sa suite de copilotes pédagogiques. L' étude sur l'efficacité menée en 2025 par Preply en partenariat avec l'organisation de recherche à but non lucratif LeanLab Education, révèle que 96 % des apprenants considèrent l'apprentissage avec un professeur humain et les conversations réelles comme essentiels à leur progression. Par ailleurs, 97 % estiment que ces interactions sont déterminantes pour renforcer leur confiance en eux.

L'étude révèle également que les apprenants progressent jusqu'à trois fois plus vite avec Preply qu'avec les autres plateformes de référence, un tiers d'entre eux achevant un niveau complet du CECR en seulement 12 semaines. Cela confirme que l'accompagnement humain reste un puissant moteur d'apprentissage, qui peut être renforcé par l'IA, comme c'est le cas avec le copilote pédagogique de Preply, qui suit les progrès, fournit des informations exploitables et automatise les tâches administratives. Résultat : les professeurs peuvent se concentrer sur l'enseignement, et les apprenants atteignent plus rapidement leurs objectifs.

« Preply établit une nouvelle norme en matière d'apprentissage personnalisé à grande échelle, et les possibilités sont pratiquement illimitées », déclare Allen Mask, associé chez WestCap et ancien cadre dirigeant chez Airbnb, qui a rejoint le conseil d'administration de Preply. « Les données montrent que les apprenants s'épanouissent lorsque l'enseignement humain est renforcé par la technologie. Dans un monde de plus en plus connecté, il existe une réelle demande pour démocratiser l'accès à un apprentissage de haute qualité, moderne et efficace. Preply dispose d'un produit leader sur le marché, d'une équipe de direction expérimentée et de la vision nécessaire pour façonner la manière dont les personnes communiquent à l'échelle mondiale. »

Cette dernière levée de fonds porte le financement total de Preply à environ 299 millions de dollars à ce jour, témoignant de la confiance durable des investisseurs dans la mission de l'entreprise et sa trajectoire de croissance. Forte d'une dynamique soutenue sur le marché mondial, Preply est bien positionnée pour étendre son impact, consolider ses résultats d'apprentissage éprouvés et renforcer sa position de leader dans l'apprentissage piloté par l'humain et assisté par l'IA.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Preply.com .

À PROPOS DE PREPLY

Preply est la plateforme d'apprentissage des langues dirigée par l'humain et assistée par l'intelligence artificielle (IA) qui façonne l'avenir de l'apprentissage. Avec un réseau mondial de plus de 100 000 professeurs enseignant plus de 90 langues, nous sommes le leader de notre catégorie et la plus grande place de marché en ligne mettant en relation des professeurs humains avec des apprenants dans 180 pays. Nous les accompagnons grâce à des outils IA disponibles en continu, conçus pour générer de vrais progrès à chaque cours.

Notre mission est de créer des expériences d'apprentissage qui changent la vie, en favorisant de réels progrès grâce à un apprentissage personnalisé, à la motivation et à un enseignement de haute qualité dispensé à grande échelle. Nous sommes convaincus d'être dans une position unique pour devenir l'entreprise qui comprend le mieux l'apprentissage humain, partout dans le monde.

À PROPOS DE WESTCAP

WestCap est une société d'exploitation et d'investissement stratégique qui s'associe à des dirigeants visionnaires afin de créer des entreprises générationnelles. Notre équipe est composée de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs chevronnés qui guident les entreprises à travers les étapes les plus importantes de leur croissance. Parmi nos investissements notables figurent Airbnb, StubHub, Klarna, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital et GoodLeap. La société a des bureaux à New York, San Francisco et Londres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.westcap.com .

