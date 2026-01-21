Preply haalt 150 miljoen dollar op om de toekomst van het onderwijs vorm te geven door middel van AI-verbeterd leren, geleid door de mens

De Serie D-ronde die geleid werd door WestCap, waardeert het bedrijf op $ 1,2 miljard en markeert het volgende hoofdstuk voor gepersonaliseerd, hoogwaardig leren op schaal

NEW YORK, 21 januari 2026 /PRNewswire/ -- Preply , de top wereldwijde marktplaats voor het leren van talen, kondigde vandaag aan dat het haar Serie D-ronde heeft voltooid. Hierbij werd $ 150 miljoen aan financiering verkregen onder leiding van WestCap , een strategisch opererende investeringsonderneming met meer dan $ 6 miljard aan vermogen onder beheer. Goldman Sachs International trad op als enige plaatsing agent in de transactie. De laatste financieringsronde waardeert het bedrijf op $1,2 miljard en markeert een belangrijke mijlpaal in Preply's missie om transformatieve leerervaringen toegankelijk te maken voor mensen wereldwijd.

Het platform van Preply, een pionier op het gebied van online taalleren, verbindt meer dan 100.000 docenten met studenten in 180 landen en biedt één-op-één lessen in meer dan 90 talen. Dankzij een unieke combinatie van menselijke onderwijs, in combinatie met de AI-ondersteunde tutoring co-pilot suite , herdefinieert Preply de manier waarop mensen leren. Het doet dit door middel van hoogwaardige, flexibele en op maat gemaakte leerervaringen die zijn ontworpen om echte vooruitgang te boeken bij elke les.

De Serie D-fondsenwerving van Preply komt op een moment dat naar schatting 1,8 miljard mensen, of ruwweg één op de vier mensen wereldwijd, actief streven naar het beheersen van een tweede taal, aldus het mondiale onderwijs dataplatform HolonIQ . Naar schatting zal de wereldwijde markt voor direct-to-consumer taalleren in 2035 $ 227 miljard zal bedragen. In de afgelopen vijf jaar onderging de markt al een drievoudige groei , en langetermijnvoorspellingen wijzen op een aanhoudende, exponentiële stijging van dit aantal in de komende jaren.

Sinds de Series C-financieringsronde heeft Preply het aantal boekbare docenten meer dan verdrievoudigd en het aanbod uitgebreid met meer dan 40 nieuwe talen op het platform. In de afgelopen twaalf maanden bleef het bedrijf zijn EBITDA verbeteren en werd het EBITDA-positief.

Met dit kapitaal en de steun van nieuwe en bestaande investeerders, waaronder de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en Horizon Capital, zal Preply zich nog meer inzetten om 's werelds meest gepersonaliseerde leerervaringen op schaal te leveren. Het bedrijf is van plan zijn AI- en datamogelijkheden te vergroten, zijn product- en engineering teams uit te breiden om de platform ervaring te verbeteren en zijn wereldwijde groei te versnellen om meer leerlingen en docenten over de hele wereld te bereiken terwijl het traditionele onderwijssysteem een nieuw jasje krijgt. Het WestCap team, met haar sterke staat van dienst in het bouwen en opschalen van wereldwijde marktplaatsen zoals Airbnb en StubHub, zal Preply helpen om haar impact wereldwijd verder te vergroten.

"We voelen ons zeer gelukkig en zeer verantwoordelijk voor de manier waarop mensen in de toekomst zullen leren", zegt Kirill Bigai, mede-oprichter en CEO van Preply. "Vandaag de dag verbinden we mensen met de beste docenten ter wereld, versterkt door AI. Hierdoor wordt de leer efficiëntie naar een niveau gebracht dat voorheen onbereikbaar was. We zijn blij dat we kunnen samenwerken met het team van WestCap, dat veel expertise heeft in het helpen van oprichters bij het bouwen van legendarische merken die de wereld veranderen. Deze investering zal ons helpen om te blijven innoveren op het snijvlak van menselijke begeleiding en AI. "Zo kunnen we overal kansen creëren voor mensen om met elkaar in contact te komen, erbij te horen, te slagen en uiteindelijk vooruitgang te boeken in hun leven, waar ter wereld ze ook zijn."

Terwijl andere leerplatforms zich steeds meer richten op automatisering, blijft Preply zich inzetten voor de kracht van de menselijke verbinding. Hierbij wordt AI gebruikt om tutor gestuurd leren mogelijk te maken en te verbeteren en om de tutoring co-pilot suite te ondersteunen. Uit de Preply 2025 Efficiency Study , uitgevoerd in samenwerking met de non-profit onderzoeksorganisatie LeanLab Education, blijkt dat 96% van de leerlingen het leren met een menselijke tutor en het aangaan van echte gesprekken als essentieel voor hun vooruitgang beschouwt, terwijl 97% zegt dat deze interacties essentieel zijn voor het vergroten van hun zelfvertrouwen.

Uit het onderzoek bleek ook dat met Preply leerlingen tot 3x sneller vooruitgang boekten in vergelijking met de gemiddelde benchmarks, waarbij een op de drie leerlingen een volledig CEFR-niveau hoger kwam in slechts 12 weken. Dit geeft aan dat menselijke begeleiding een krachtige drijfveer blijft voor betekenisvol leren, en dit kan worden versterkt wanneer het wordt gecombineerd met AI. Preply's tutoring co-pilot houdt de voortgang bij, levert bruikbare inzichten en automatiseert administratieve taken, zodat tutoren zich kunnen richten op het lesgeven en leerlingen sneller hun doelen bereiken.

"Preply zet een nieuwe standaard voor gepersonaliseerd onderwijs op schaal en de mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt", zegt Allen Mask, Partner bij WestCap en voormalig senior executive bij Airbnb, die toetreedt tot het bestuur van Preply. "Uit gegevens blijkt dat leerlingen het goed doen als echt menselijk onderwijs wordt ondersteund door technologie. In de steeds meer verbonden wereld van vandaag is er een echte vraag naar het democratiseren van de toegang tot leren van hoge kwaliteit op een moderne en effectieve manier. Preply heeft het marktleidende product, het ervaren managementteam en de visie om vorm te geven aan de manier waarop mensen wereldwijd communiceren."

Deze laatste ronde brengt Preply's totale financiering op ongeveer 299 miljoen dollar tot nu toe, wat het vertrouwen van investeerders op lange termijn in de missie en het groeitraject van het bedrijf ondersteunt. Met een voortdurend momentum op de wereldwijde markt is Preply goed gepositioneerd om zijn impact uit te breiden, voort te bouwen op zijn bewezen leerresultaten en zich verder te vestigen als categorieleider op het gebied van door mensen geleid, AI-gesteund leren.

Ga voor meer informatie naar Preply.com .

OVER PREPLY

Preply is het door mensen geleide, AI-gebaseerde platform voor taalbeheersing dat de toekomst van leren mogelijk maakt. Met een wereldwijd netwerk van meer dan 100.000 docenten die lesgeven in meer dan 90 talen, zijn wij de categorieleider en de grootste online marktplaats die menselijke docenten samenbrengt met studenten uit 180 landen en hen ondersteunt met always-on, AI-gestuurde tools om echte vooruitgang te boeken bij elke les.

Het is onze missie om levensveranderende leerervaringen te creëren door echte vooruitgang te stimuleren via gepersonaliseerd leren, motivatie en tutoring van hoge kwaliteit op grote schaal. Wij geloven dat we in een unieke positie verkeren om het bedrijf te worden dat het menselijk leren beter begrijpt dan wie dan ook ter wereld.

OVER WESTCAP

WestCap is een strategisch opererend investeringsbedrijf dat samenwerkt met visionaire leiders om generatie bedrijven op te bouwen. Ons team bestaat uit doorgewinterde industrie leiders en ondernemers die bedrijven door de meest cruciale groeifasen loodsen. Enkele van onze opmerkelijke investeringen zijn Airbnb, StubHub, Klarna, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital en GoodLeap. De onderneming heeft kantoren in New York, San Francisco en Londen. Ga voor meer informatie naar www.westcap.com .

CONTACT

Lauren Doyle

Global PR & Communications, Preply

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2743863/Preply_Logo.jpg