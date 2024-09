PRESIDENTE DA REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL, CORY VASQUEZ, ASSUME A LIDERANÇA DE UMA NOVA ERA DE CRESCIMENTO

Rede de fãs entusiasmados impulsiona a abertura de novos endereços da Realty ONE Group ao redor do mundo

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e UMA das franquias que mais cresce no mundo, está entrando ambiciosamente em uma nova era de crescimento, liderada por uma equipe de executivos excepcionais, incluindo seu novo presidente, Cory Vasquez.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor imobiliário, acabou de ultrapassar 20.000 profissionais imobiliários em todo o mundo, à medida que a popularidade da marca continua a aumentar devido ao seu modelo de comissão de 100% e à oferta abrangente de coaching de negócios, suporte, ferramentas e marketing.

"Sabemos que temos o modelo de agora e do futuro e para muitos corretores que estão nervosos e inseguros, esta é uma forma fácil de levar seu escritório e seus profissionais imobiliários para o próximo nível", afirmou Kuba Jewgieniew , CEO e fundador da Realty ONE Group International. "Estou orgulhoso de como essa equipe executiva, com Cory como nosso novo presidente, está liderando com calma e inovando de forma inteligente novas maneiras de continuar expandindo a marca para que possamos ajudar mais pessoas a alcançar um sucesso maior mais rapidamente."

Vasquez e a lenda da indústria, Vinnie Tracey, foram copresidentes nos últimos meses até a aposentadoria oficial de Tracey esta semana. Tracey continuará sendo consultor da marca em crescimento, que recentemente recebeu 1.200 profissionais do setor imobiliário em dez filiais na Flórida no mês passado. A conversão da UMA das principais corretoras independentes do país é a prova de que mais empreendedores veem a Realty ONE Group como o modelo do futuro.

Vasquez tem quase trinta anos de experiência em marketing, comunicação e gestão, quase duas décadas desse período só no setor imobiliário.

A Realty ONE Group International conquistou o primeiro lugar em franquias imobiliárias pelo terceiro ano consecutivo na lista altamente competitiva Franchise 500® de 2024 da Entrepreneur. A única marca moderna de estilo de vida na indústria agora tem mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em 49 estados dos EUA, Washington DC e mais 20 países e territórios.

