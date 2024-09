LE PRÉSIDENT DE REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL, CORY VASQUEZ, PREND LES RÊNES D'UNE NOUVELLE ÈRE DE CROISSANCE

Un réseau de fans enthousiastes alimente l'ouverture de nouveaux sites du groupe Realty ONE dans le monde entier

LAGUNA NIGUEL, Californie, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne, axée sur l'objectif et l'UN des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, entre ambitieusement dans une nouvelle ère de croissance dirigée par une équipe de rêve de dirigeants, y compris son nouveau président, Cory Vasquez.

UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'immobilier, vient de dépasser les 20 000 professionnels de l'immobilier dans le monde. La popularité de la marque continue de monter en flèche grâce à son modèle de commission à 100 % et à son offre complète de coaching, d'assistance, d'outils et de marketing pour les entreprises.

«Nous savons que nous avons le modèle du présent et de l'avenir et pour tant de courtiers qui sont nerveux et incertains, il s'agit d'une solution facile à mettre en œuvre pour amener leur bureau et leurs professionnels de l'immobilier à un niveau supérieur,» a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group International. « Je suis fier de la façon dont cette équipe de direction, avec Cory comme nouveau président, dirige avec calme et innove intelligemment de nouvelles façons de continuer à développer la marque afin d'aider plus de gens à réussir plus rapidement. »

M. Vasquez et Vinnie Tracey, légende de l'industrie, ont été coprésidents au cours des derniers mois, jusqu'à la retraite officielle de M. Tracey cette semaine. Tracey restera conseillère de la marque en plein essor qui a récemment accueilli 1 200 professionnels de l'immobilier dans dix succursales en Floride le mois dernier. La conversion de l'une des principales sociétés de courtage indépendantes du pays est la preuve que de plus en plus d'entrepreneurs considèrent le groupe Realty ONE comme le modèle de l'avenir.

M. Vasquez a près de trente ans d'expérience en matière de marketing, de communication et de gestion, dont près de vingt ans dans le secteur de l'immobilier.

Realty ONE Group International a obtenu la première place des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste très compétitive 2024 Franchise 500 ® d'Entrepreneur La seule marque moderne du secteur compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 agences réparties dans 49 États américains, Washington D.C. et 20 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com.

A propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de l'immobilier à la croissance la plus rapide, moderne et axée sur le style de vie, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation s'est rapidement développée pour atteindre plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites à travers 20 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa dynamique COOLTURE, son coaching d'affaires supérieur par le biais de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été désigné comme la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue d'aller de l'avant, ouvrant des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg