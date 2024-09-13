Realty ONE Group International 主席 Cory VASQUEZ 執掌公司，開創發展新紀元

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Realty ONE Group

13 9月, 2024, 22:48 CST

狂熱粉絲網絡推動 Realty ONE Group 在世界各地開設新據點

加利福尼亞州拉古纳尼盖尔2024年9月13日 /美通社/ -- 以目標為導向的現代生活品牌，也是全球成長最快的特許經營商之一 Realty ONE Group International，正躊躇滿志地進入一個由夢幻團隊領導的新成長時代，包括其新主席 Cory Vasquez。

UNBrokerage 在地產業界廣為人知、因其 100% 佣金模式以及全面的業務指導、支援、工具和營銷服務，品牌的受歡迎程度持續飆升，而其全球房地產專業人士剛超過 20,000 人。

我們知道我們有現在和未來的模式，對於許多緊張和不確定的經紀而言，這是簡單的即插即用工具，可讓辦公室和房地產專業人士更加得心應手，」Realty ONE Group International 行政總裁暨創辦人 Kuba Jewgieniew「以 Cory 為新任主席的執行團隊，沉著領導、巧妙創新、帶領品牌持續發展，讓我們能協助更多人更快獲得更大的成功，對此我深感自豪。」

Vasquez 和業界傳奇人物 Vinnie Tracey 在過去幾個月一直擔任共同主席，直到 Tracey 於本週正式退休。Tracey 將繼續擔任這個蓬勃發展品牌的顧問，品牌最近在上個月，在佛羅里達州十間分支機構接待 1,200 名房地產專業人士。全國頂尖獨立經紀公司之一的轉型，證明越來越多的企業家將 Realty ONE Group 視為未來的典範。

Vasquez 擁有近三十年的市場營銷、傳播和管理經驗，其中近二十年在房地產領域。

《企業家》(Entrepreneur) 競爭激烈的 2024 年 Franchise 500®榜單中，Realty ONE Group International 連續第三年蟬聯地產特許經銷商第 1 名。這業內唯一的現代生活方式品牌，目前在美國 49 個州份、華盛頓特區和另外 20 個國家和地區的 450 多個地點，擁有超過 20,000 名房地產專業人員。

更多資訊，請瀏覽 www.OwnAOne.com

Realty ONE Group International 簡介

Realty ONE Group International 是地產領域發展最快、現代、以目標為導向的生活方式品牌之一，其唯一目標是打開全球大門——一個家、一個夢想、一次生活。憑藉行之有效的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、充滿活力的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越業務指導、出色的支援及其專有技術 zONE，此機構已迅速增長至 20,000 多名房地產專業人士，覆蓋 20 個國家和地區共 450 多個地點。Realty ONE Group International 連續三年獲《企業家》雜誌 (Entrepreneur Magazine) 評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com

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