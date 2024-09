EL PRESIDENTE DE REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL, CORY VASQUEZ, TOMA LAS RIENDAS DE UNA NUEVA ERA DE CRECIMIENTO

Una red de apasionados impulsa la apertura de Nuevas oficinas de Realty ONE Group en todo el mundo

LAGUNA NIGUEL, California, 13 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, está entrando ambiciosamente en una nueva era de crecimiento liderada por un equipo de los mejores líderes, incluido su nuevo presidente, Cory Vasquez.

El UNBrokerage, como se le conoce en el sector inmobiliario, acaba de superar los 20.000 profesionales inmobiliarios en todo el mundo, ya que la popularidad de la marca sigue aumentando gracias a su modelo de comisión del 100 % y a su completa oferta de formación empresarial, apoyo, herramientas y marketing.

"Sabemos que tenemos el modelo de ahora y del futuro y para muchos brókeres que están nerviosos e inseguros, esto es un fácil inicio automático (plug-and-play) para llevar a su oficina y a sus profesionales inmobiliarios al siguiente nivel," dijo Kuba Jewgieniew director general y fundador de Realty ONE Group International. "Estoy orgulloso de cómo este equipo ejecutivo, con Cory como nuestro nuevo presidente, está liderando con calma e innovando inteligentemente nuevas formas de seguir haciendo crecer la marca para que podamos ayudar a más personas a alcanzar un mayor éxito más rápidamente".

Vasquez y la leyenda del sector Vinnie Tracey han sido copresidentes durante los últimos meses, hasta la jubilación oficial de Tracey esta semana. Tracey seguirá siendo asesora de la próspera marca, que el mes pasado dio la bienvenida a 1.200 profesionales inmobiliarios en diez sucursales de Florida. La conversión de UNA de las mejores agencias de corretaje independientes del país es la prueba de que cada vez más empresarios ven en Realty ONE Group el modelo del futuro.

Vasquez cuenta con casi treinta años de experiencia en marketing, comunicación y gestión, casi dos de ellos en el sector inmobiliario.

Por tercer año consecutivo, Realty ONE Group International ocupa el puesto N.º 1 entre las franquicias inmobiliarias en la lista altamente competitiva Franchise 500® 2024 de Entrepreneur. La única marca moderna y de estilo de vida del sector cuenta ahora con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 49 estados de EE. UU., Washington, D. C. y 20 países y territorios más.

Más información en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida más modernas y de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida cada vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones repartidas por 20 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de corretaje de servicio completo, su COOLTURE dinámico, su formación empresarial superior a través de ONE University, su extraordinario apoyo y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa creciendo, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group