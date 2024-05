Presidente e CEO do Bankai Group, Bankim Brahmbhatt garante lugar cobiçado na Lista Power 100 da Capacity pelo segundo ano consecutivo

NOVA YORK, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O visionário presidente e CEO do Bankai Group, Sr. Bankim Brahmbhatt, solidificou sua posição como titã das telecomunicações, alcançando reconhecimento repetido na prestigiosa Lista Power 100 da Capacity Media. Este prêmio ressalta a dedicação inabalável do Sr. Brahmbhatt em moldar o futuro da infraestrutura global de TIC.

A mídia do setor reconhece a liderança global

Bankim Brahmbhatt, President and CEO of the Bankai Group.

Desde 2000, a Capacity Media tem sido a principal fonte de notícias e eventos que impactam o setor de operadoras, fazendo da Lista Power 100 uma distinção em alta demanda. A lista destaca os líderes mais influentes do setor, que estão impulsionando a inovação e o progresso.

Gratidão e foco contínuo no progresso

"Ser indicado para a Lista Power 100 pelo segundo ano consecutivo é uma humilde honra", disse o Sr. Brahmbhatt. "No Bankai Group, somos sempre movidos por um desejo constante de ultrapassar os limites do que é possível alcançar nas telecomunicações".

O Dr. Raghavendra Hunasgi, CMO do Bankai Group, ecoou esse sentimento, acrescentando: "O direcionamento para visão do futuro do Sr. Brahmbhatt continua a ser uma força motriz para o sucesso do Bankai Group. Esse reconhecimento é prova da sua liderança excepcional".

Três décadas de soluções pioneiras

O Bankai Group continua a ser pioneiro em soluções seguras e escaláveis para as indústrias de telecomunicações e fintech. Eles se firmaram como líderes em serviços de voz e SMS, ao mesmo tempo em que desenvolvem a plataforma de fintech mais segura que existe. O compromisso inabalável com a excelência garante que o Bankai Group permaneça na vanguarda do setor.

Capacitar as empresas através da inovação

Sob a liderança contínua do Sr. Brahmbhatt, o Bankai Group está pronto para liderar iniciativas inovadoras. Ele capacita empresas em todo o mundo, oferecendo conectividade de ponta e soluções de transformação digital de última geração.

Sobre o Bankai Group:

O Bankai Group é líder global em telecomunicações , fintech e consultoria empresarial. Ele fornece tecnologia global pioneira de voz por atacado, VAS (Valor Agregado ao Serviço) e telecomunicações já há três décadas. Além de ser líder em voz, o Bankai também é inovador em fintech, desenvolvendo soluções de ponta para bancos e instituições financeiras. O Bankai também incubou um laboratório especializado em P&D e Deeptech que torna a visão de IA das empresas uma realidade.

Sobre a Capacity:

A Capacity Media é uma fonte conceituada de notícias e eventos para os mercados de operadoras de telecomunicações e prestadores de serviços. Seu portfólio inclui a revista Capacity, um portal de notícias, diretórios de operadoras e 24 eventos globais como o Capacity Europe, International Telecoms Week (ITW) e o Global Carrier Awards.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2422677/Bankai_Group.jpg

FONTE Bankai Group