Bankim Brahmbhatt, PDG de Bankai Group, obtient une place convoitée dans la liste Power 100 de Capacity pour la deuxième année consécutive

NEW YORK, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le président-directeur général visionnaire de Bankai Group, M. Bankim Brahmbhatt, conserve son titre de titan des télécommunications en obtenant figurant une fois encore dans la prestigieuse liste Power 100 de Capacity Media. Cette reconnaissance souligne le dévouement inébranlable de M. Brahmbhatt à façonner l'avenir de l'infrastructure mondiale des TIC.

Les médias de l'industrie reconnaissent le leadership mondial

Bankim Brahmbhatt, President and CEO of the Bankai Group.

Depuis 2000, Capacity Media est la source de référence pour les informations et les événements ayant un impact sur l'industrie des opérateurs, faisant de la liste Power 100 une distinction très convoitée. Cette liste met en lumière les leaders les plus influents du secteur, qui stimulent l'innovation et le progrès.

Gratitude et maintien de l'accent sur le progrès

« Figurer sur la liste Power 100 pour la deuxième année consécutive est un grand honneur, a déclaré M. Brahmbhatt. Chez Bankai Group, nous sommes toujours animés par le désir constant de repousser les limites de ce qui est réalisable dans le domaine des télécommunications. »

M. Raghavendra Hunasgi, directeur marketing de Bankai Group, s'est fait l'écho de ce sentiment en ajoutant : « Les orientations futures de M. Brahmbhatt continuent d'être une force motrice pour le succès de Bankai Group. Cette reconnaissance témoigne de son leadership exceptionnel. »

Trois décennies de solutions pionnières

Bankai Group continue d'être le pionnier des solutions sécurisées et évolutives pour les industries des télécommunications et de la fintech. Ils se sont imposés comme des leaders des services vocaux et SMS tout en développant la plateforme fintech la plus sécurisée qui existe. Leur engagement inébranlable en faveur de l'excellence permet à Bankai Group de rester à l'avant-garde de l'industrie.

Renforcer les entreprises grâce à l'innovation

Sous la direction de M. Brahmbhatt, Bankai Group est prêt à mener des initiatives révolutionnaires. Ils renforcent les entreprises du monde entier en offrant une connectivité de pointe et des solutions de transformation numérique de nouvelle génération.

À propos de Bankai Group :

Bankai Group est un leader mondial dans les domaines des télécommunications , de la fintech , et du conseil aux entreprises. Depuis trois décennies, ils fournissent des services révolutionnaires de voix en gros, des services à valeur ajoutée (SVA) et des technologies de télécommunication à l'échelle mondiale. En plus d'être un leader dans le domaine de la voix, Bankai est également un innovateur en matière de fintech, qui développe des solutions de pointe pour les banques et les institutions financières. Bankai a également incubé un laboratoire de Deeptech et de R&D spécialisé qui transforme la vision de l'IA des entreprises en une réalité.

À propos de Capacity :

Capacity Media est une source réputée d'informations et d'événements pour les marchés des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services. Son portefeuille comprend le magazine Capacity, un portail d'information, des annuaires d'opérateurs et 24 événements mondiaux tels que Capacity Europe, International Telecoms Week (ITW) et les Global Carrier Awards.