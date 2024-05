Bankai Group President und CEO Bankim Brahmbhatt sichert sich im zweiten Jahr in Folge einen begehrten Platz in der Power-100-Liste von Capacity

NEW YORK, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Bankim Brahmbhatt, der visionäre Präsident und CEO der Bankai Group, hat seine Position als Telekommunikations-Titan gefestigt und wurde zum wiederholten Mal in die prestigeträchtige Power-100-Liste von Capacity Media aufgenommen. Diese Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von Bankim Brahmbhatt bei der Gestaltung der Zukunft der globalen ICT-Infrastruktur.

Branchenmedien würdigen globale Führungsrolle

Bankim Brahmbhatt, President and CEO of the Bankai Group.

Seit dem Jahr 2000 ist Capacity Media die erste Anlaufstelle für Nachrichten und Ereignisse, die sich auf die Carrier-Branche auswirken, was die Power-100-Liste zu einer begehrten Auszeichnung macht. Die Liste stellt die einflussreichsten Führungskräfte des Sektors vor, die Innovation und Fortschritt vorantreiben.

Dankbarkeit und kontinuierliche Konzentration auf den Fortschritt

„Das zweite Jahr in Folge in die Power-100-Liste aufgenommen zu werden, ist eine Ehre, die mich demütig macht", sagte Brahmbhatt. „Bei der Bankai-Gruppe sind wir stets bestrebt, die Grenzen dessen, was in der Telekommunikation möglich ist, zu erweitern."

Dr. Raghavendra Hunasgi, Group CMO der Bankai Group, schloss sich dieser Meinung an und fügte hinzu: "Die zukunftsorientierte Ausrichtung von Bankim Brahmbhatt ist weiterhin eine treibende Kraft für den Erfolg der Bankai Group. Diese Anerkennung ist ein Beweis für seine außergewöhnliche Führungsqualitäten."

Drei Jahrzehnte bahnbrechende Lösungen

Die Bankai-Gruppe leistet weiterhin Pionierarbeit bei sicheren und skalierbaren Lösungen für die Telekommunikations- und Fintech-Branche. Sie hat sich als Marktführer für Sprachtelefonie- und SMS-Dienste etabliert und gleichzeitig die sicherste Fintech-Plattform entwickelt, die es gibt. Das unermüdliche Streben nach Höchstleistungen sorgt dafür, dass die Bankai-Gruppe an der Spitze der Branche bleibt.

Stärkung der Unternehmen durch Innovation

Unter der fortgesetzten Führung von Herrn Brahmbhatt ist die Bankai-Gruppe bereit, bei bahnbrechenden Initiativen die Führung zu übernehmen. Sie unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt, indem sie modernste Konnektivität und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation anbietet.

Über die Bankai-Gruppe:

Die Bankai-Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Fintech und Unternehmensberatung. Das Unternehmen bietet seit drei Jahrzehnten bahnbrechende globale Wholesale-Sprachtelefonie-, VAS- und Telekommunikationstechnologie an. Bankai ist nicht nur ein führendes Unternehmen im Bereich Sprachtelefonie, sondern auch ein Fintech-Innovator, der bahnbrechende Lösungen für Banken und Finanzinstitute entwickelt. Bankai hat außerdem ein spezialisiertes Forschungs- und Entwicklungszentrum, Deeptech Lab, eingerichtet, das die KI-Visionen von Unternehmen Wirklichkeit werden lässt.

Über Capacity:

Capacity Media ist eine renommierte Quelle für Nachrichten und Veranstaltungen für die Marktbereiche Telekommunikationsanbieter und Service Provider. Zum Portfolio gehören das Capacity-Magazin, ein Nachrichtenportal, Carrier-Verzeichnisse und 24 globale Veranstaltungen wie Capacity Europe, die International Telecoms Week (ITW) und die Global Carrier Awards.

