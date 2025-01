Prévia da CIFF Guangzhou 2025: foco no design criativo e nas melhorias comerciais

GUANGZHOU, China, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A primeira fase da 55ª edição da China International Furniture Fair (Guangzhou) (Feira Internacional de Móveis da China, CIFF Guangzhou 2025), com móveis para o lar, ocorrerá de 18 a 21 de março de 2025, no Canton Fair Complex em Guangzhou. Este evento prestigioso reunirá líderes do setor, designers e consumidores para conhecer as últimas tendências e inovações no setor de móveis.

A exposição contará com seções distintas, cada uma destacando diversos aspectos do setor de móveis para o lar. Os principais destaques incluem design e estofamentos, salas de jantar e estar, acessórios para o lar, tecidos e móveis para áreas externas. Haverá também uma seção de Conjunto de Mobiliário, proporcionando oportunidades para empresas voltadas ao crescimento no mercado interno, exportação e especialistas em e-commerce internacional.

A feira destacará o design como uma força central no setor, com exposições focadas na estética contemporânea e móveis estofados. Também contará com discussões sobre o design de interiores chinês, tendências, artesanato, materiais e o papel da IA no design de móveis. Esse tema estará presente no evento, incentivando os participantes a explorar o futuro das práticas de design sustentável.

A seção de salas de estar destacará o sofá como peça central, ocupando vastos 90.000 metros quadrados. Esta área abordará especialmente as necessidades dos consumidores mais jovens, explorando como os sofás podem criar conexões emocionais com os usuários, incorporar inovações inteligentes e serem adequados para animais de estimação. Essas discussões visam redefinir o papel do sofá nos espaços modernos, tornando-o mais do que um simples móvel, mas sim um elemento central na vida doméstica.

A seção de quartos enfatizará o sono, dedicando 40.000 metros quadrados a esse aspecto vital da vida. Além das categorias tradicionais, haverá novos segmentos, como soluções inteligentes para o sono, ecossistemas do sono e soluções de cuidado comunitário para idosos. Essas inovações destacam o crescente interesse dos consumidores em melhorar a qualidade do sono e o bem-estar por meio de um design cuidadoso dos quartos.

Além disso, o pavilhão internacional atenderá aos mercados internacionais e nacionais. Ele exibirá marcas globais de móveis e expositores internacionais, criando uma plataforma de aquisição precisa e eficiente para compradores de todo o mundo. Esta seção tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e apresentar diferentes cenários de estilo de vida, destacando a interconexão do mercado mundial de móveis.

Com a chegada de março, a CIFF Guangzhou 2025 está pronta para receber participantes de todo o mundo. O evento promete ser dinâmico, oferecendo uma visão ampla do panorama atual e futuro do setor de móveis.

