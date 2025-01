Avant-première du CIFF de Guangzhou 2025 : priorité à la conception créative et l'amélioration du commerce

GUANGZHOU, Chine, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La première phase de la 55e édition du Salon international du meuble de Chine (Guangzhou) (CIFF Guangzhou 2025), consacrée au mobilier de maison, se déroulera du 18 au 21 mars 2025 au complexe de la Foire de Canton à Guangzhou. Cet événement prestigieux réunira les leaders de l'industrie, les designers et les consommateurs pour explorer les dernières tendances et innovations dans le secteur de l'ameublement.

L'exposition comprendra des sections distinctes, chacune présentant diverses facettes de l'industrie du meuble de maison. Les points forts sont le design et le rembourrage, les salles à manger et les salons, les accessoires pour la maison, les textiles et le mobilier d'extérieur. Une section « Suite Furniture » sera également incluse, offrant des opportunités aux entreprises ciblant la croissance nationale, l'exportation et les spécialistes du commerce électronique transfrontalier.

La foire mettra en lumière le design en tant que force centrale de l'industrie, en présentant des expositions axées sur l'esthétique contemporaine et l'ameublement. Elle proposera également des discussions sur la décoration intérieure chinoise, les tendances, l'artisanat, les matériaux et le rôle de l'intelligence artificielle dans la conception de meubles. Ce thème sera omniprésent lors de l'événement, encourageant les participants à explorer l'avenir des pratiques de conception durable.

La section du salon, qui occupe une vaste superficie de 90 000 mètres carrés, mettra le canapé à l'honneur en tant que pièce maîtresse. Ce domaine répondra particulièrement aux besoins des jeunes consommateurs, en explorant la manière dont les canapés peuvent créer des liens émotionnels avec les utilisateurs, intégrer des innovations intelligentes et être adaptés aux animaux de compagnie. Ces discussions visent à redéfinir le rôle du canapé dans les espaces de vie modernes, en en faisant plus qu'un simple meuble mais un élément central de la vie domestique.

La section des chambres à coucher mettra l'accent sur le sommeil, en consacrant 40 000 mètres carrés à cet aspect vital de la vie. Au-delà des catégories traditionnelles, elle présentera de nouveaux segments tels que les solutions de sommeil intelligentes, les écosystèmes du sommeil et les solutions de soins communautaires pour les personnes âgées. Ces innovations soulignent l'intérêt croissant des consommateurs pour l'amélioration de la qualité du sommeil et du bien-être grâce à une conception réfléchie de la chambre à coucher.

En outre, le pavillon international s'adressera à la fois aux marchés nationaux et internationaux. Il présentera des marques mondiales de meubles et des exposants internationaux, créant ainsi une plateforme d'approvisionnement précise et efficace pour les acheteurs mondiaux. Cette section vise à favoriser les échanges interculturels et à présenter divers scénarios de mode de vie, en soulignant l'interconnexion du marché mondial de l'ameublement.

À l'approche du mois de mars, le CIFF Guangzhou 2025 est prêt à accueillir des participants du monde entier. L'événement promet d'être dynamique et d'offrir une vue d'ensemble du paysage actuel et futur de l'industrie du meuble.

Visitez le site https://www.ciff-gz.com/en/ pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590163/Weixin_Image_20250103214205.jpg