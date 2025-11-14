Edição 57 da China International Furniture Fair (Guangzhou) revela novo tema "CONECTAR • CRIAR" e identidade visual

GUANGZHOU, China, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A 57ª China International Furniture Fair, com abertura prevista para março de 2026, anunciou seu novo tema, "CONECTAR  CRIAR", juntamente com uma identidade visual renovada. À medida que o ecossistema global de móveis passa por uma reestruturação profunda, a CIFF tem como objetivo conectar todos os elos da cadeia industrial — produção, distribuição e consumo — para enfrentar a transformação e desbloquear novos valores.

O setor global de móveis está evoluindo rapidamente. Em meio a flutuações econômicas e incertezas comerciais, compradores internacionais estão recorrendo cada vez mais à China. Os fabricantes chineses estão avançando em inovação e P&D, apoiados por uma cadeia de suprimentos robusta e estável que garante eficiência e resiliência. Enquanto isso, a qualidade confiável, os preços competitivos e os serviços voltados para o cliente fortalecem o apelo global da China. No nível do consumidor, tendências emergentes como comércio social, design em realidade virtual e varejo omnicanal estão redefinindo as experiências de compra, juntamente com a crescente demanda por móveis inteligentes, sustentáveis, adaptados para idosos e voltados para animais de estimação.

Sob o novo tema "CONECTAR • CRIAR", a CIFF Guangzhou 2026 tem como objetivo atender às necessidades do setor e promover a colaboração em todo o ecossistema global de móveis. "CONECTAR" destaca a essência vital do setor, conectando pessoas, bens, capital e informação à medida que as cadeias de suprimentos e de valor evoluem. A CIFF atua como um centro, integrando recursos entre produção, distribuição e consumo.

"CRIAR" reflete direção e impulso, possibilitando avanços por meio da inovação e da sinergia. Ao alinhar as demandas do mercado com os recursos a montante e a jusante, a CIFF promove avanços em materiais, técnicas de fabricação, manufatura e modelos de negócios, fortalecendo cada elo da cadeia industrial.

A nova identidade visual incorpora ainda mais essa visão. Inspirando-se no logotipo hexagonal característico da CIFF, o design renovado integra as letras "C-I-F-F" em um símbolo visual unificado, realçado pela textura de metal líquido. Essa "estética líquida" transmite tanto a força industrial quanto a adaptabilidade fluida, refletindo como o setor evolui continuamente por meio da conexão dinâmica e da fusão criativa. A base na cor azul oceano representa inclusão, profundidade e estabilidade, simbolizando um ecossistema aberto onde a inovação prospera.

Com uma área de 850.000 metros quadrados e reunindo mais de 4.900 expositores, a CIFF Guangzhou 2026 apresentará três grandes exposições: Móveis para o Lar, Espaços Comerciais e Corporativos, CIFM/Interzum Guangzhou. Cada seção destacará novas tendências, desde colaborações em design contemporâneo e inovações em sono inteligente até conceitos sustentáveis para escritórios e manufatura inteligente avançada.

À medida que o setor global de móveis entra em uma nova era de reconstrução, a CIFF Guangzhou 2026 busca atuar como conector e catalisador, ligando inovação, recursos e ideias para criar um futuro mais dinâmico, sustentável e interconectado para o mundo do mobiliário.

