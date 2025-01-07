2025中國家博會（廣州）預覽：聚焦創意設計與貿易升級

本次展會將會突出作為行業核心力量的設計，展出聚焦於當代美學與軟裝的展品。同時，本次展會還將舉辦關於中國家居設計、趨勢、工藝、材料以及人工智能(AI)在傢俱設計中的作用的討論。這一主題將會貫穿整個活動，鼓勵參與者探索可持續設計實踐的未來。

客廳展區將以沙發為中心，佔據廣闊的9萬平方米空間。該區域將會特別關注年輕消費者的需求，探討沙發如何與用戶建立情感聯繫、融入智能創新以及實現寵物友好。這些討論旨在重新定義沙發在現代生活空間中的角色，使其不僅僅是一件傢俱，而是家庭生活的中心元素。

臥室展區將會重點強調睡眠，為此專門劃分出4萬平方米的空間，以展現這一生命中的重要環節。除了傳統分類，該展區還將推出智能睡眠解決方案、睡眠生態系統以及老人社區照護解決方案等新板塊。這些創新表明，消費者對通過精心設計的臥室來改善睡眠質量和福祉的興趣日益濃厚。

此外，國際展館還將同時服務於國際和國內市場。它將會展示全球傢俱品牌和國際參展商，為全球買家搭建精準高效的採購平台。這一展區旨在促進跨文化交流，呈現多樣化的生活方式場景，突出全球傢俱市場的互聯互通性。

隨著三月的臨近，2025中國家博會（廣州）已經準備好迎接全球參與者。本次活動必將充滿活力，為參會者展現傢俱行業當前和未來的面貌。

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SOURCE 中國家博會（廣州）