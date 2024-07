Prime Day 2024: primeiro dia de evento bateu recorde de novas assinaturas do Amazon Prime no Brasil

Centenas de milhares de membros Prime a mais do que na edição anterior fizeram compras durante o evento de seis dias; confira a lista com alguns dos produtos mais vendidos

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- (NASDAQ: AMZN) - De 16 a 21 de julho, membros Prime de todo o país puderam aproveitar dezenas de milhares de ofertas exclusivas durante a quinta edição do Prime Day no Brasil. Essa foi a primeira vez que o maior evento de compras da Amazon teve duração de seis dias no país. Segundo levantamento realizado pela empresa, houve um crescimento de 71% no tráfego da Amazon.com.br durante o Prime Day 2024, em comparação aos seis dias que antecederam o evento (10 a 15 de julho).

Globalmente, a Amazon anunciou que o evento de 2024 foi o maior Prime Day de todos os tempos, com vendas recordes e mais itens vendidos do que em qualquer outra edição. A oportunidade de economizar refletiu no número recorde de novos membros Prime nas três semanas que antecederam o Prime Day, somando milhões de novos membros em todo o mundo. No Brasil, essa também foi a edição com maior volume de compras e o primeiro dia do evento (16 de julho) foi o dia com maior número de clientes se tornando membros Prime desde o dia do lançamento do programa em setembro de 2019.

As categorias de produtos que mais atraíram os brasileiros, com maior número de unidades vendidas, foram Cuidados Pessoais e Limpeza, Livros e Beleza. Além disso, no Brasil, centenas de milhares de membros Prime a mais do que na edição de 2023 fizeram compras durante o evento de seis dias.

"Nós da Amazon Brasil estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados na nossa quinta edição do Prime Day no país. Eles mostram a consolidação do evento no país e indicam que estamos na direção certa. A Amazon trabalha sempre para oferecer aos brasileiros ótimas experiências por meio de ampla seleção de produtos, bons preços e frete rápido, e é no Prime Day que elevamos a experiência Prime ao máximo para celebrar todos os membros do nosso programa. Os números recordes de clientes que se tornaram membros Prime e o número de membros Prime que aproveitaram as ofertas confirmam a qualidade do evento", afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Tendências de consumo no Prime Day 2024 do Brasil:

O produto mais vendido durante o primeiro dia do Prime Day 2024 no Brasil foi o OMO Lavagem Perfeita - Sabão Líquido 5L.

O método de pagamento preferido dos brasileiros durante a quinta edição do Prime Day foi pagamento parcelado no cartão de crédito, seguido do pagamento à vista no cartão de crédito e do Pix.

Creatina Monohidratada 500g Soldiers Nutrition, Banheira Burigotto Millenia, Beta Alanine 200g Athletica Nutrition e Drytomita - Tapete para Banheiro de Terra Diatomácea foram alguns dos produtos mais vendidos de Pequenos e Médios Negócios.

Confira alguns dos best sellers do Prime Day 2024:

Kindle 11ª geração

Apple iPhone 15 (128 GB), Cor Verde

Aperitivo Bitter Campari 748ml

Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12 Litros, Mondial

Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente

Fone de ouvido Philips sem fio TWS bluetooth

NIVEA Sabonete Líquido Óleo de Banho 200ml

Creatina Monohidratada Integralmédica - 300g

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Livro "A Biblioteca da Meia-Noite", por Matt Haig, editora Bertrand Brasil

Echo Pop - Smart speaker compacto com som envolvente e Alexa, Cor Preta

- Smart speaker compacto com som envolvente e Alexa, Cor Preta Kit 10 Cuecas Boxer Reebok Masculinas Microfibra Adulto Box Sem Costura + 2 Meias

Camiseta Basica Tech Insider

WAP Robô Aspirador de Pó com Controle Remoto W400

Camiseta Reserva Bolso Pica-pau Xadrez

Para oferecer a melhor experiência aos seus clientes, em preparação para a alta demanda durante o Prime Day 2024, a Amazon contratou mais de 4 mil trabalhadores temporários, distribuídos nos 10 Centros de Distribuição e as 64 Estações de Entrega da Amazon no país. Todos os profissionais temporários foram devidamente treinados para que a companhia pudesse realizar ainda mais envios para seus clientes em todo o Brasil, enquanto cuidava do bem-estar e segurança de suas equipes.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (pode ser parcelado em 12x de R$13,90 no cartão), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: Amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou fale com a JeffreyGroup - [email protected].

