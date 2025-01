Primeiro e mais inteligente carregador de bateria 3 em 1 do mundo, Ostation X, estreia na CES 2025

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Olight, marca líder em iluminação portátil, divulgou sua mais recente inovação, o Ostation X, o primeiro e mais inteligente carregador de bateria 3 em 1 do mundo, na CES 2025. Este produto inovador foi reconhecido com o CES 2025 Innovation Award na categoria de Sustentabilidade e Energia e deverá ser colocado à venda no site oficial em fevereiro.

Ostation X na CES (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd) Olight ilumina a CES com inovação. (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd)

O Ostation X combina carregamento rápido da bateria, testes precisos e armazenamento organizado, tornando-o a estação de carregamento de bateria mais versátil, intuitiva e inteligente do mundo. Seu módulo de detecção inteligente garante que apenas baterias compatíveis sejam carregadas, descartando as danificadas ou não recarregáveis. A tecnologia de carregamento em cascata simplifica o uso - basta colocar as baterias e elas serão carregadas para que você as recupere sem esforço - eliminando 95% do incômodo associado aos carregadores tradicionais. Seu compartimento espaçoso armazena mais de 32 baterias totalmente carregadas, enquanto a conectividade Bluetooth permite que os usuários acompanhem o progresso do carregamento, gerenciem as reservas de bateria e selecionem os modos por meio do aplicativo Olight.

O Ostation X foi inspirado na necessidade de soluções de baterias sustentáveis, abordando bilhões de baterias descartadas de uso único no mundo que contribuem para a poluição. A missão da Olight era criar um produto que incentivasse a adoção de baterias recarregáveis, tornando-as mais convenientes, confiáveis e fáceis de usar. O Ostation X cumpre esta missão e ajuda a reduzir o desperdício e a promover economias de custos a longo prazo.

"Na Olight, nosso compromisso sempre foi fornecer produtos que aprimorem a experiência do usuário e, ao mesmo tempo, impulsionem o setor", afirmou Mavis Xiao, vice-presidente e diretor de marketing da Olight. "O Ostation X representa um salto expressivo em tecnologia e sustentabilidade. Não se trata apenas de conveniência - trata-se de capacitar nossos clientes a fazer escolhas melhores para o planeta e para as gerações futuras."

O Ostation X também chamou muita atenção no Kickstarter, com sua campanha de crowdfunding ultrapassando US$ 1,14 milhão em financiamento. Também foi destaque no "Projeto que amamos" do Kickstarter na seção de tecnologia.

O estande da Olight na CES 2025 apresentou não apenas o Ostation X, mas também outras inovações mais recentes da marca, incluindo o Arkfeld Ultra, com um material de alumínio recém-desenvolvido. Os visitantes podem experimentar essas tecnologias de ponta no estande 51762.

Sobre a Olight:

Fundada em 2007, a Olight é líder global no fornecimento de produtos de iluminação portáteis inovadores, com a confiança em todo o mundo de entusiastas de atividades ao ar livre. A Olight ultrapassa os limites da tecnologia de iluminação para atender às diversas necessidades dos clientes.

