ArkPro surge como um dos presentes de Natal mais práticos deste ano

SHENZHEN, China, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que os presentes de fim de ano atingem seu auge, o ArkPro da Olight está se destacando como o favorito entre criadores, entusiastas de atividades ao ar livre e compradores que buscam um presente ao mesmo tempo prático e sofisticado. Neste Natal, o aumento da procura por "presentes úteis com valor real" está redefinindo as tendências de fim de ano nos Estados Unidos, colocando produtos como o ArkPro em evidência.

Série ArkPro

Lançado durante a temporada de Black Friday deste ano como o mais novo produto topo de linha da Olight, o ArkPro rapidamente ganhou força como uma escolha inteligente e elegante para quem valoriza ferramentas feitas para uso real. O entusiasmo continuou em dezembro, motivado por uma colaboração com a Anker, uma das marcas de tecnologia de consumo mais confiáveis da atualidade, conhecida por carregadores, carregadores portáteis e itens essenciais para viagem. O produto foi apresentado como presente no evento da comunidade de criadores da Anker, atraindo cineastas, fotógrafos e construtores que dependem de iluminação confiável. A confiança dessas comunidades em expansão permite que a Olight inove com visão, criando produtos que definem tendências.

Os criadores e usuários ao ar livre elogiaram o perfil fino e plano do ArkPro e sua confiabilidade em tarefas do mundo real. Seu sistema de iluminação quatro em um se adapta perfeitamente ao trabalho, viagens e uso diário, enquanto o esquema de duas tonalidades, pioneiro no setor, destaca o cuidado artesanal da Olight. O ArkPro Ultra vai além, com um corpo OAL e um detalhe característico de "luz respiratória", garantindo uma identidade marcante dentro da comunidade EDC. À medida que as tendências de consumo nos EUA se voltam para presentes duráveis, significativos e tecnologicamente avançados, o ArkPro tornou-se uma escolha natural para compradores que buscam praticidade e sentimento, oferecendo um companheiro compacto e potente para usuários em emergências domésticas, motoristas noturnos, aventureiros leves e pessoas que valorizam design. Seu design refinado proporciona uma experiência de unboxing memorável.

Agora que as compras de fim de ano estão entrando na reta final, o ArkPro está se destacando como uma das escolhas de presente mais significativas da temporada, reforçado pelas recomendações crescentes de criadores e usuários que continuam ampliando sua presença nas redes sociais. Aproveitando esse impulso, a Olight planeja aprofundar colaborações com comunidades de criadores e inovadores de tecnologia no próximo ano, expandindo o que muitos fãs já reconhecem como o próximo capítulo da iluminação do dia a dia.

De 12 a 16 de dezembro, aproveite até 40% de desconto e descubra uma coleção de fim de ano criada para tornar cada presente intencional e inesquecível. Acesse: Compre a lanterna EDC plana da Série ArkPro | Lanterna de feixe amplo puro – Olight

Sobre a Olight

Fundada em 2007, a Olight é uma inovadora global em iluminação portátil, oferecendo produtos pioneiros para o transporte diário, ao ar livre, tático e uso profissional. Com mais de 1.200 patentes e vários prêmios Red Dot e iF Design, os produtos da Olight agora estão disponíveis em mais de 100 países, motivados pela missão de iluminar o mundo – não apenas com brilho, mas com propósito.

