智能三合一電池充電器Ostation X亮相CES 2025

Ostation X的問世旨在滿足對可持續電池解決方案的需求，解決全球數十億一次性電池被丟棄所帶來的污染問題。傲雷以打造便捷、可靠、易用的充電電池產品為使命，鼓勵人們使用充電電池。Ostation X正是這一使命的踐行之作，它有助於減少浪費，實現長期成本節約。

傲雷副總裁兼首席營銷官肖美琴表示：「傲雷一直致力於提供既能提升用戶體驗，又能引領行業發展的產品。Ostation X在技術和可持續性上取得了重大突破，不僅使用起來更便捷，還讓我們的客戶能夠做出有益於地球和子孫後代的選擇。」

Ostation X還在Kickstarter上引發了廣泛關注，其眾籌資金已超過114萬美元，併入選Kickstarter科技板塊「我們最喜愛的項目」。

展會期間，傲雷展示了Ostation X及品牌其他創新成果，其中Arkfeld Ultra採用了新研發的鋁材。參觀者可前往51762號展位，體驗這些前沿技術。

關於傲雷：

傲雷成立於2007年，是全球領先的便攜式照明創新產品提供商，深受全球戶外愛好者信賴。我們不斷突破照明技術界限，滿足客戶多樣化需求。

SOURCE Olight Group Co.,Ltd