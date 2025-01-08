智能三合一電池充電器Ostation X亮相CES 2025
新聞提供者Olight Group Co.,Ltd
08 1月, 2025, 11:09 CST
拉斯維加斯2025年1月8日 /美通社/ -- 領先的便攜式照明品牌傲雷在2025年CES上發佈了其最新創新成果——Ostation X。這是傲雷的全球首款最智能的三合一電池充電器。這款開創性產品榮獲了可持續性與能源/電力類別CES 2025創新獎，計劃於2月在官網上正式發售。
Ostation X集快速充電、精準測試和有序存儲於一體，是全球功能最全、用戶友好度最高且最智能的電池充電器之一。其智能檢測模塊確保僅對可兼容電池充電，排除了損壞或不可充電池。瀑布流充電技術簡化了使用流程——電池即放即充，輕鬆取出，省去了傳統充電器95%的繁瑣操作。寬敞的儲物格可容納超過32塊滿電電池，且支持藍牙連接，用戶可通過Olight應用程序跟蹤充電進度、管理電池儲備並選擇充電模式。
Ostation X的問世旨在滿足對可持續電池解決方案的需求，解決全球數十億一次性電池被丟棄所帶來的污染問題。傲雷以打造便捷、可靠、易用的充電電池產品為使命，鼓勵人們使用充電電池。Ostation X正是這一使命的踐行之作，它有助於減少浪費，實現長期成本節約。
傲雷副總裁兼首席營銷官肖美琴表示：「傲雷一直致力於提供既能提升用戶體驗，又能引領行業發展的產品。Ostation X在技術和可持續性上取得了重大突破，不僅使用起來更便捷，還讓我們的客戶能夠做出有益於地球和子孫後代的選擇。」
Ostation X還在Kickstarter上引發了廣泛關注，其眾籌資金已超過114萬美元，併入選Kickstarter科技板塊「我們最喜愛的項目」。
展會期間，傲雷展示了Ostation X及品牌其他創新成果，其中Arkfeld Ultra採用了新研發的鋁材。參觀者可前往51762號展位，體驗這些前沿技術。
關於傲雷：
傲雷成立於2007年，是全球領先的便攜式照明創新產品提供商，深受全球戶外愛好者信賴。我們不斷突破照明技術界限，滿足客戶多樣化需求。
SOURCE Olight Group Co.,Ltd
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