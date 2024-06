Procedimentos estéticos próximos a 35 milhões em 2023

O total de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos aumentou 3,4% em 2023, chegando a 34,9 milhões.

MOUNT ROYAL, N.J., 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS) divulgou nesta semana, no Congresso Mundial da ISAPS, em Cartagena, os resultados de sua Pesquisa Global Anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos, mostrando um aumento maior de 5,5% nos procedimentos cirúrgicos, com mais de 15,8 milhões de procedimentos realizados por cirurgiões plásticos e 19,1 procedimentos não cirúrgicos. Nos últimos quatro anos, o aumento geral foi de 40%.

Procedimentos Estéticos

A lipoaspiração foi o procedimento cirúrgico mais comum em 2023 como em 2022, com mais de 2,2 milhões, seguido de aumento mamário, cirurgia palpebral, abdominoplastia e rinoplastia. Os procedimentos não cirúrgicos mais populares foram toxina botulínica, ácido hialurônico, depilação, endurecimento da pele não cirúrgico e redução de gordura não cirúrgica.

Todos os procedimentos de face e cabeça apresentaram crescimento notável em relação ao ano anterior, com mais de 6,5 milhões de procedimentos e um aumento de 19,6%. Os principais procedimentos foram pálpebra com mais de 1,7 milhão e aumento de 24%, rinoplastia com 1,1 milhão de procedimentos e aumento de 21,6% e realce labial/procedimentos periorais com 0,9 milhão e aumento de 29%. Houve 4,1 milhões de procedimentos mamários (-5%) e 5,1 milhões de procedimentos corporais e de extremidades (-0,4%).

A lipoaspiração tornou-se o procedimento cirúrgico mais comum para mulheres substituindo o aumento mamário, com 1,8 milhão de procedimentos e um aumento significativo de 29% em relação a 2021. A cirurgia de pálpebra foi o procedimento cirúrgico mais popular entre os homens, substituindo a lipoaspiração.

A maioria dos aumentos mamários (53,7% do total) e rinoplastias (65,8%) ocorreu em jovens de 18 a 34 anos, enquanto os injetáveis de toxina botulínica foram mais populares entre aqueles com idade entre 35 e 50 anos (49% do total).

A toxina botulínica continuou sendo o procedimento não cirúrgico mais comum para homens e mulheres e em todas as faixas etárias, com 8,8 milhões de procedimentos realizados por cirurgiões plásticos em todo o mundo. Em segundo lugar, os procedimentos com ácido hialurônico aumentaram 29%, para 5,5 milhões.

Comentando os resultados globais, o Dr. Gianluca Campiglio, Editor de Pesquisa Global e cirurgião plástico na Itália, disse: "Embora 85,5% do número total de procedimentos estéticos sejam realizados em mulheres, os procedimentos em homens têm um aumento maior, explicado principalmente pelo aumento de 18% de procedimentos cirúrgicos no rosto e na cabeça."

Os EUA realizaram o maior número de procedimentos com mais de 6,1 milhões, seguidos pelo Brasil com 3,3 milhões.

Para obter uma cópia dos resultados detalhados da pesquisa, visite https://www.isaps.org/discover/media-centre/

Para consultas da mídia, entre em contato com: [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1038963/ISAPS_Logo.jpg

FONTE INTL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY