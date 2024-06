Los procedimientos estéticos se acercan a los 35 millones en 2023

El total de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó un 3,4 % en 2023, hasta los 34,9 millones.

MOUNT ROYAL, N.J., 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- La International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) dio a conocer esta semana en el Congreso Mundial de la ISAPS en Cartagena los resultados de su Encuesta Global Anual sobre Procedimientos Estéticos/Cosméticos, que muestra un aumento mayor del 5,5 % en los procedimientos quirúrgicos, con más de 15,8 millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos y 19,1 millones de procedimientos no quirúrgicos. En los últimos cuatro años, el aumento general es del 40 %.

Procedimientos estéticos

La liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común en 2023 al igual que en 2022, con más de 2,2 millones, seguida del aumento de pecho, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y la rinoplastia. Los procedimientos no quirúrgicos más populares fueron la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, el estiramiento cutáneo no quirúrgico y la reducción de grasa no quirúrgica.

Todos los procedimientos de rostro y cabeza mostraron un crecimiento notable con respecto al año anterior, con más de 6,5 millones de procedimientos y un aumento del 19,6 %. Los principales procedimientos fueron los de párpados con más de 1,7 millones y un aumento del 24 %, la rinoplastia con 1,1 millones de procedimientos y un aumento del 21,6 %, y los procedimientos de aumento de labios/periorales con 0,9 millones y un aumento del 29 %. Hubo 4,1 millones de procedimientos de pechos (-5 %) y 5,1 millones de procedimientos de cuerpo y extremidades (-0,4 %).

La liposucción se convirtió en el procedimiento quirúrgico más común para las mujeres, reemplazando al aumento de pecho, con 1,8 millones de procedimientos y un aumento significativo del 29 % en comparación con 2021. La cirugía de párpados fue el procedimiento quirúrgico más popular entre los hombres, reemplazando a la liposucción.

La mayoría de los aumentos de pecho (53,7 % del total) y rinoplastias (65,8 %) se realizaron en mujeres de entre 18 y 34 años, mientras que las inyecciones de toxina botulínica fueron las más populares entre las personas de entre 35 y 50 años (49 % del total).

La toxina botulínica siguió siendo el procedimiento no quirúrgico más común tanto para hombres como para mujeres y en todos los grupos de edad, con 8,8 millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos en todo el mundo. En segundo lugar, los procedimientos con ácido hialurónico aumentaron un 29 % hasta los 5,5 millones.

Al comentar los resultados globales, el doctor Gianluca Campiglio, editor de la encuesta global y cirujano plástico en Italia, dijo: "Aunque el 85,5 % del número total de procedimientos estéticos se realizan en mujeres, los procedimientos en hombres tienen un aumento mayor, explicado principalmente por el aumento del 18 % de los procedimientos quirúrgicos en la cara y la cabeza".

Estados Unidos realizó la mayor cantidad de procedimientos con más de 6,1 millones, seguido de Brasil con 3,3 millones.

Para consultas de medios, contacte con: [email protected].