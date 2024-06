Ästhetische Eingriffe: fast 35 Millionen im Jahr 2023

Die Gesamtzahl der chirurgischen und nicht-chirurgischen Eingriffe steigt bis 2023 um 3,4 % auf 34,9 Millionen.

MOUNT ROYAL, N.J., 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (ISAPS) hat diese Woche auf dem ISAPS-Weltkongress in Cartagena die Ergebnisse ihrer jährlichen globalen Umfrage zu ästhetisch-kosmetischen Verfahren veröffentlicht, die einen höheren Anstieg von 5,5 % bei den chirurgischen Eingriffen mit mehr als 15,8 Millionen von plastischen Chirurgen durchgeführten Eingriffen und 19,1 nicht-chirurgischen Eingriffen zeigen. In den letzten vier Jahren betrug der Anstieg insgesamt 40 %.

Ästhetische Verfahren

Die Fettabsaugung war 2023 mit mehr als 2,2 Millionen Eingriffen der häufigste chirurgische Eingriff, gefolgt von Brustvergrößerungen, Augenlidoperationen, Bauchdeckenstraffungen und Nasenkorrekturen. Die beliebtesten nicht-chirurgischen Verfahren waren Botulinumtoxin, Hyaluronsäure, Haarentfernung, nicht-chirurgische Hautstraffung und nicht-chirurgische Fettreduktion.

Bei allen Eingriffen im Gesichts- und Kopfbereich war im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Wachstum zu verzeichnen: mehr als 6,5 Millionen Eingriffe und ein Anstieg von 19,6 %. Die wichtigsten Eingriffe waren Augenlider mit mehr als 1,7 Millionen Eingriffen und einem Anstieg von 24 %, Nasenkorrekturen mit 1,1 Millionen Eingriffen und einem Anstieg von 21,6 % sowie Lippenvergrößerung/periorale Eingriffe mit 0,9 Millionen Eingriffen und einem Anstieg von 29 %. Es gab 4,1 Millionen Brusteingriffe (-5%) und 5,1 Millionen Eingriffe an Körper und Extremitäten (-0,4%).

Die Fettabsaugung wurde mit 1,8 Millionen Eingriffen zum häufigsten chirurgischen Eingriff bei Frauen, der die Brustvergrößerung ablöste, was einen deutlichen Anstieg von 29 % im Vergleich zu 2021 bedeutet. Die Augenlidchirurgie war bei den Männern der beliebteste chirurgische Eingriff und löste die Fettabsaugung ab.

Die meisten Brustvergrößerungen (53,7 % der Gesamtzahl) und Nasenkorrekturen (65,8 %) wurden bei den 18- bis 34-Jährigen durchgeführt, während Botulinumtoxin-Injektionen bei den 35- bis 50-Jährigen am beliebtesten waren (49 % der Gesamtzahl).

Botulinumtoxin ist nach wie vor das häufigste nicht-chirurgische Verfahren, sowohl bei Männern als auch bei Frauen und in allen Altersgruppen. 8,8 Millionen Eingriffe wurden weltweit von plastischen Chirurgen durchgeführt. An zweiter Stelle stehen die Hyaluronsäure-Eingriffe, die um 29 % auf 5,5 Millionen gestiegen sind.

Dr. Gianluca Campiglio, Redakteur der globalen Umfrage und plastischer Chirurg in Italien, kommentierte die globalen Ergebnisse wie folgt:Obwohl 85,5 % der Gesamtzahl der ästhetischen Eingriffe bei Frauen durchgeführt werden, ist der Anstieg bei Männern höher, was vor allem auf die 18 %ige Zunahme der chirurgischen Eingriffe im Gesicht und am Kopf zurückzuführen ist."

In den USA wurden mit über 6,1 Millionen die meisten Verfahren durchgeführt, gefolgt von Brasilien mit 3,3 Millionen.

