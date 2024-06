Produtos Astronergy TOPCon testados pelos três primeiros do mundo da TÜV Rheinlands

XANGAI, 15 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Vendo o primeiro certificado de módulo fotovoltaico IEC TS 63126:2020 (2 PfG 2971) do mundo, o primeiro certificado de caixa de junção fotovoltaica IEC TS 63126 do mundo e o primeiro certificado de conector de módulo fotovoltaico IEC TS 63126 do mundo concedido pela TÜV Rheinland a vários produtos de módulos solares da série ASTRO N da Astronergy na SNEC PV Power Expo em 13 de junho, a alta confiabilidade e estabilidade dos produtos do módulo Astronergy em ambientes de altíssima temperatura são verificadas.

Jack Zhou (à direita), Chefe de Gerenciamento Técnico de Produtos Globais da Astronergy, recebeu o certificado IEC TS 63126 da empresa na SNEC em 13 de junho. Haiyan Huang (meio), EVP&CSO da Astronergy, recebeu o certificado da TÜV Rheinlands na SNEC em 13 de junho.

Formulado e emitido pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), o IEC TS 63126:2020 é um teste especializado para módulos fotovoltaicos e peças de reposição de módulos fotovoltaicos usados em ambientes de alta temperatura por longos períodos. É um complemento importante para os padrões IEC 61730-2 e IEC 61215 já existentes e pode atestar e aprimorar ainda mais a confiabilidade e durabilidade dos módulos em uma ampla gama de condições climáticas extremas.

Ambientes específicos, como desertos ou montanhas altas, geralmente têm níveis extremamente altos de radiação solar devido à altitude, ao clima e a outras condições, o que proporciona condições ideais de irradiação e espaço para sistemas fotovoltaicos de alta eficiência. Ao mesmo tempo, as altas temperaturas exigem um desempenho maior dos módulos fotovoltaicos.

Mediante os rigorosos testes realizados pela TÜV Rheinland, uma organização independente líder internacional em testes, inspeção, certificação, treinamento e consultoria, todos os principais dados dos produtos TOPCon da Astronergy atendem à norma IEC TS 63126, apresentando um excelente desempenho.

A certificação IEC TS 63126:2020 comprova que os módulos FV n-type TOPCon da série ASTRO N da Astronergy têm desempenho mais eficiente e estável e podem ser amplamente utilizados em mais aplicações e projetos em ambientes complexos.

Os três primeiros lugares mundiais também demonstram a posição de liderança da Astronergy no setor fotovoltaico global em termos de inovação tecnológica e controle de qualidade. Para mercados com características de alta temperatura, como o Oriente Médio e a África, os produtos TOPCon da Astronergy podem ser a melhor escolha dos clientes locais.

FONTE Astronergy